Мэрия в ЯНАО ищет начальника управления

25 февраля 2023 в 06:31 Размер текста - 17 +

Вакансия предусматривает соцпакет в соответствии с законодательством РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU В администрации Муравленко (ЯНАО) объявили конкурс на должность начальника управления архитектуры и градостроительства для включения в кадровый резерв. Вакансия опубликована на портале «Госслужба». «Вакансия на должность начальника управления архитектуры и градостроительства. Структурное подразделение — администрация города Муравленко», — указано на сайте по поиску работы. Кандидат на должность должен иметь опыт государственной службы не менее двух лет и высшее образование — бакалавриат. Для прохождения собеседования необходимо личное присутствие, а так же обязательное выполнение тестирования. Начальнику управления готовы платить от 95 000 до 100 000 рублей в месяц. Прием документов начался с 22 февраля и продлится до 22 марта. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Пыть-Яха объявили конкурс на должности заместителей главы города для включения в кадровый резерв. Первому заместителю обещают зарплату от 149 тысяч до 179 тысяч рублей в месяц.

В администрации Муравленко (ЯНАО) объявили конкурс на должность начальника управления архитектуры и градостроительства для включения в кадровый резерв. Вакансия опубликована на портале «Госслужба». «Вакансия на должность начальника управления архитектуры и градостроительства. Структурное подразделение — администрация города Муравленко», — указано на сайте по поиску работы. Кандидат на должность должен иметь опыт государственной службы не менее двух лет и высшее образование — бакалавриат. Для прохождения собеседования необходимо личное присутствие, а так же обязательное выполнение тестирования. Начальнику управления готовы платить от 95 000 до 100 000 рублей в месяц. Прием документов начался с 22 февраля и продлится до 22 марта. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Пыть-Яха объявили конкурс на должности заместителей главы города для включения в кадровый резерв. Первому заместителю обещают зарплату от 149 тысяч до 179 тысяч рублей в месяц.