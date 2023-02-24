24 февраля 2023
23 февраля 2023
22 февраля 2023

Мэрия в ЯНАО ищет начальника управления

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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
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В администрации Муравленко (ЯНАО) объявили конкурс на должность начальника управления архитектуры и градостроительства для включения в кадровый резерв. Вакансия опубликована на портале «Госслужба».

«Вакансия на должность начальника управления архитектуры и градостроительства. Структурное подразделение — администрация города Муравленко», — указано на сайте по поиску работы.

Кандидат на должность должен иметь опыт государственной службы не менее двух лет и высшее образование — бакалавриат. Для прохождения собеседования необходимо личное присутствие, а так же обязательное выполнение тестирования. Начальнику управления готовы платить от 95 000 до 100 000 рублей в месяц. Прием документов начался с 22 февраля и продлится до 22 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Пыть-Яха объявили конкурс на должности заместителей главы города для включения в кадровый резерв. Первому заместителю обещают зарплату от 149 тысяч до 179 тысяч рублей в месяц.

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В администрации Муравленко (ЯНАО) объявили конкурс на должность начальника управления архитектуры и градостроительства для включения в кадровый резерв. Вакансия опубликована на портале «Госслужба». «Вакансия на должность начальника управления архитектуры и градостроительства. Структурное подразделение — администрация города Муравленко», — указано на сайте по поиску работы. Кандидат на должность должен иметь опыт государственной службы не менее двух лет и высшее образование — бакалавриат. Для прохождения собеседования необходимо личное присутствие, а так же обязательное выполнение тестирования. Начальнику управления готовы платить от 95 000 до 100 000 рублей в месяц. Прием документов начался с 22 февраля и продлится до 22 марта. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Пыть-Яха объявили конкурс на должности заместителей главы города для включения в кадровый резерв. Первому заместителю обещают зарплату от 149 тысяч до 179 тысяч рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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