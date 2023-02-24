Мэрия в ЯНАО ищет начальника управления

В администрации Муравленко (ЯНАО) объявили конкурс на должность начальника управления архитектуры и градостроительства для включения в кадровый резерв. Вакансия опубликована на портале «Госслужба».
«Вакансия на должность начальника управления архитектуры и градостроительства. Структурное подразделение — администрация города Муравленко», — указано на сайте по поиску работы.
Кандидат на должность должен иметь опыт государственной службы не менее двух лет и высшее образование — бакалавриат. Для прохождения собеседования необходимо личное присутствие, а так же обязательное выполнение тестирования. Начальнику управления готовы платить от 95 000 до 100 000 рублей в месяц. Прием документов начался с 22 февраля и продлится до 22 марта.
Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Пыть-Яха объявили конкурс на должности заместителей главы города для включения в кадровый резерв. Первому заместителю обещают зарплату от 149 тысяч до 179 тысяч рублей в месяц.
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