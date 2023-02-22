Мэрия в ХМАО ищет заместителей главы

23 февраля 2023 в 04:10 Размер текста - 17 +

В Пыть-Яхе объявили конкурс на заместителей главы, для включения в кадровый резерв Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Пыть-Яха объявили конкурс на должности заместителей главы города для включения в кадровый резерв. Список вакансий опубликован на портале «Госслужба». «Открыта вакансия на должность первого заместителя главы города. Источник вакансии — администрация города Пыть-Ях», — сообщается на сайте «Госслужба». Первому заместителю главы готовы платить от 149 тысяч до 179 тысяч рублей, также объявлен конкурс на четыре места заместителей мэра, им готовы платить от 139 тысяч до 167 тысяч рублей. От соискателей требуется обязательный стаж на гражданской службе не менее четырех лет и уровень образования не ниже специалитета. Заявки на конкурс принимаются до 13 марта. Победители будут включены в кадровый резерв администрации города. Ранее URA.RU рассказало, что в Пыть-Яхе проходил конкурс на замещение административных должностей различного уровня. Были открыты вакансии от начальников управлений и отделов до главных специалистов.

В администрации Пыть-Яха объявили конкурс на должности заместителей главы города для включения в кадровый резерв. Список вакансий опубликован на портале «Госслужба». «Открыта вакансия на должность первого заместителя главы города. Источник вакансии — администрация города Пыть-Ях», — сообщается на сайте «Госслужба». Первому заместителю главы готовы платить от 149 тысяч до 179 тысяч рублей, также объявлен конкурс на четыре места заместителей мэра, им готовы платить от 139 тысяч до 167 тысяч рублей. От соискателей требуется обязательный стаж на гражданской службе не менее четырех лет и уровень образования не ниже специалитета. Заявки на конкурс принимаются до 13 марта. Победители будут включены в кадровый резерв администрации города. Ранее URA.RU рассказало, что в Пыть-Яхе проходил конкурс на замещение административных должностей различного уровня. Были открыты вакансии от начальников управлений и отделов до главных специалистов.