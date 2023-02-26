В Тюмени обманули водителя, давшего взятку за подделку результатов медосвидетельствования

Подкупить врачей у тюменца не вышло, однако алкоголя в его крови все равно не нашли Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени водитель, которого сотрудники ДПС заподозрили в управлении автомобилем в состоянии опьянения, дал взятку, чтобы подделать результаты медосвидетельствования. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Посредник, к которому обратился мужчина, присвоил себе деньги, однако экспертиза все равно показала, что водитель был трезв.

«17 марта 2022 года автомобиль под управлением Максима Чюлюкова был остановлен сотрудниками ДПС. Ввиду подозрений, мужчина был направлен на медосвидетельствование. По дороге в наркодиспансер Чюлюков обратился к знакомому, чтобы тот посодействовал ему в получении отрицательных результатов экспертизы. Тот запросил за это 70 000 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

По договоренности, мужчина должен был подкупить сотрудника областного наркодиспансера. Однако посредник не собирался этого делать и просто присвоил деньги Чюлюкова.

Каким образом вскрылся факт попытки дачи взятки, в пресс-службе не уточнили. Однако подчеркнули, что несмотря на то, что подкупа не случилось, медосвидетельствование показало, что мужчина был трезв.

По итогу тюменца осудили за покушение на дачу взятки. Суд приговорил его к штрафу в 50 000 рублей.