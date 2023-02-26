На федеральной трассе в Тюменской области запретили проезд автомобилей

Автомобили встали в пробку на 85 километре трассы Р402
На федеральной трассе Р402 в Заводоуковском районе Тюменской области из-за ДТП ограничили движение автомобилей. Об этом сообщает сервис «Уралуправтодор». На дороге образовалась более чем километровая пробка.
«На автодороге Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск (85 км) в направлении Тюмени полностью перекрыто движение. Причина — ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».
Согласно сервису «Яндекс. Пробки», в связи с введенным ограничением на федеральной трассе образовался затор. Пробка достигает 1,4 км.
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