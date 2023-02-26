26 февраля 2023

На федеральной трассе в Тюменской области запретили проезд автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка на этап кубка мира по биатлону. Тюмень, пробка, обочина
Автомобили встали в пробку на 85 километре трассы Р402 Фото:

На федеральной трассе Р402 в Заводоуковском районе Тюменской области из-за ДТП ограничили движение автомобилей. Об этом сообщает сервис «Уралуправтодор». На дороге образовалась более чем километровая пробка.

«На автодороге Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск (85 км) в направлении Тюмени полностью перекрыто движение. Причина — ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», в связи с введенным ограничением на федеральной трассе образовался затор. Пробка достигает 1,4 км.

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На федеральной трассе Р402 в Заводоуковском районе Тюменской области из-за ДТП ограничили движение автомобилей. Об этом сообщает сервис «Уралуправтодор». На дороге образовалась более чем километровая пробка. «На автодороге Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск (85 км) в направлении Тюмени полностью перекрыто движение. Причина — ДТП», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор». Согласно сервису «Яндекс. Пробки», в связи с введенным ограничением на федеральной трассе образовался затор. Пробка достигает 1,4 км.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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