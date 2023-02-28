Жительница ЯНАО рассказала, как из-за буллинга в школе стала проституткой

01 марта 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Девушке удалось вовремя завязать с проституцией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Надыма (ЯНАО) Елена Антипина (имя и фамилия изменены по просьбе собеседницы) из-за издевательств одноклассников перестала верить в себя и связалась с плохой компанией. В старших классах начала употреблять алкоголь, курить, а через пару лет стала проституткой, рассказала URA.RU сама девушка. «Детство у меня было такое, что хочется забыть. Училась я плохо, красивой никогда не была, ходила в вещах старшой сестры. Одноклассники постоянно подкалывали, мальчики дразнили почему-то за короткую стрижку. Короче, всем было пофиг на меня, а у меня переходной возраст был. Те, кто не общались — издевались. Ну я и нашла себе компанию постарше. Где уже курили, пили и всякое такое», — делится она. По словам Елены, школьные времена она переживала тяжело. Иногда ей хотелось мстить тем, кто ее обижал. От родителей поддержки не получала — они были заняты работой. Однако в новой компании к ней относились иначе, потому что она разделяла интересы новых друзей. «Конечно, там было круче. Это я сейчас понимаю, что все дело в алкоголе и тусовках. Тогда я считала их какими-то особенными», — уточнила она. В университет девушка так и не поступила, отношения с родителями испортились. Какое-то время она жила и снимала квартиру с подругой, работала продавцом в магазине. «Ну вот где-то в 19 лет мне знакомая и предложила „попробовать себя“. Так и получилось. Из Надыма я уехала в Новый Уренгой, там город побольше и не знал меня никто. Но на долго меня не хватило в этой профессии. Чуть больше года смогла поработать. Мне кажется, что если бы в школе не было издевательств, в моей жизни все было бы иначе», — добавил собеседница. Делиться подробностями бывшей профессии Елене не просто. Девушка сожалеет, что не обратилась за помощью, а переживала школьный буллинг таким образом. При этом не стыдится и того, что совершала ошибки в молодости. «Я не рассказываю об этом каждому. Да было дело, жизнь заставила, но я не была наркоманкой, как видела других. Считаю, что вовремя завязала», — сказала девушка. После неудачного опыта собеседница агентства некоторое время жила в Краснодарском крае. Там познакомилась с будущим мужем. В 2022 году вернулась на Ямал. Сейчас планирует открыть небольшой бизнес. «Хочу попробовать наладить поставку ямальских деликатесов на южные территории. Пока жила там, слышала, что людям нравится», — резюмировала Елена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Надыма (ЯНАО) Елена Антипина (имя и фамилия изменены по просьбе собеседницы) из-за издевательств одноклассников перестала верить в себя и связалась с плохой компанией. В старших классах начала употреблять алкоголь, курить, а через пару лет стала проституткой, рассказала URA.RU сама девушка. «Детство у меня было такое, что хочется забыть. Училась я плохо, красивой никогда не была, ходила в вещах старшой сестры. Одноклассники постоянно подкалывали, мальчики дразнили почему-то за короткую стрижку. Короче, всем было пофиг на меня, а у меня переходной возраст был. Те, кто не общались — издевались. Ну я и нашла себе компанию постарше. Где уже курили, пили и всякое такое», — делится она. По словам Елены, школьные времена она переживала тяжело. Иногда ей хотелось мстить тем, кто ее обижал. От родителей поддержки не получала — они были заняты работой. Однако в новой компании к ней относились иначе, потому что она разделяла интересы новых друзей. «Конечно, там было круче. Это я сейчас понимаю, что все дело в алкоголе и тусовках. Тогда я считала их какими-то особенными», — уточнила она. В университет девушка так и не поступила, отношения с родителями испортились. Какое-то время она жила и снимала квартиру с подругой, работала продавцом в магазине. «Ну вот где-то в 19 лет мне знакомая и предложила „попробовать себя“. Так и получилось. Из Надыма я уехала в Новый Уренгой, там город побольше и не знал меня никто. Но на долго меня не хватило в этой профессии. Чуть больше года смогла поработать. Мне кажется, что если бы в школе не было издевательств, в моей жизни все было бы иначе», — добавил собеседница. Делиться подробностями бывшей профессии Елене не просто. Девушка сожалеет, что не обратилась за помощью, а переживала школьный буллинг таким образом. При этом не стыдится и того, что совершала ошибки в молодости. «Я не рассказываю об этом каждому. Да было дело, жизнь заставила, но я не была наркоманкой, как видела других. Считаю, что вовремя завязала», — сказала девушка. После неудачного опыта собеседница агентства некоторое время жила в Краснодарском крае. Там познакомилась с будущим мужем. В 2022 году вернулась на Ямал. Сейчас планирует открыть небольшой бизнес. «Хочу попробовать наладить поставку ямальских деликатесов на южные территории. Пока жила там, слышала, что людям нравится», — резюмировала Елена.