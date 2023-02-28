Из-за разговорчивости кассиров, тюменцы часто уходят из магазинов «Пятерочки» без покупок Фото: Илья Московец © URA.RU

Продавцов тюменских магазинов сети «Пятерочка» начнут штрафовать за разговоры с покупателями, если они не касаются продаж. Об этом URA.RU на правах анонимности сообщил источник в X5 Retail Group, которой принадлежит торговая сеть.

«В руководстве обсуждают систему штрафов за посторонние разговоры за кассой. Есть магазины в наших сетях, на которые постоянно покупатели жалуются, и работники зала периодически видят, как люди из очереди без покупок уходят из-за долгого обслуживания. Мы на этом клиентов теряем и прибыль», — пояснил URA.RU ритейлер.

Тюменцы отмечают, что со своими жалобами несколько раз обращались к администраторам торговых точек, но ситуация не меняется. «У нас постоянно в очереди какие-то разговоры, когда конкретный продавец на кассе. Обсуждает со знакомыми покупателями диеты, цены, праздники, а люди в очереди стоят и ждут, когда это закончится», — поделилась с URA.RU постоянная покупательница магазина «Пятерочка» на улице 50 лет Октября, 47 в Тюмени.

Общительность кассиров подтверждают и охранники некоторых магазинов сети. «На кассах людей часто не хватает, из четырех работают две, и бывает люди собираются в очередь как в 90-х ха колбасой, пока кассир беседует со знакомым», — рассказал URA.RU работник «Пятерочки», расположенной в тюменском районе Тарманы.

URA.RU направило ритейлеру письменный запрос на подтверждение информации о штрафах для кассиров, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, как тюменский ритейлер планирует сэкономить на программе лояльности.