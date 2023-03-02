Правительство собирает курганских банкиров на закрытую встречу

Встреча пройдет на территории областного правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве Курганской области пройдет закрытая встреча с чиновниками, сотрудниками банков и правоохранительных органов. Об этом на встрече с журналистами, где присутствовал корреспондент URA.RU, сообщил управляющий отделением по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка РФ Евгений Немчинов.

«9 марта на площадке правительства будет встреча представителей власти, банков и правоохранительных органов. Встреча пройдет под председательством заместителей губернаторов. Пока это будет закрытое обсуждение», — рассказал Немчинов.

По его словам на встрече, в том числе, будут присутствовать замгубернатора Владимир Архипов, Оксана Куташи и и. о. замгубернатора Наталья Кирилова. Участники встречи будут обсуждать меры по борьбе с мошенниками.

Ранее депутаты облдумы на заседании предлагали банкам в онлайн-формате выдавать клиентам кредиты на сумму не более 50 тысяч рублей. Тогда начальник УМВД по Курганской области Дмитрий Свинов предположил, что банки не согласятся на это. По его данным, жители Курганской области в 2022 году перевели мошенникам около 280 млн рублей.