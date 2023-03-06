Перекупщики пытаются заработать на концерте курганского шансонье

Перекупщики выставили на продажу билеты на концерт шансонье из Кургана Евгения Григорьева, более известного как Жека. Стоимость проходу у реселлеров в три раза больше, чем в кассе филармонии. Об этом сообщается на сайте сервиса объявлений Avito.
Сообщается, что на концерт Жеки были скуплены все билеты. «Продам два билета на Жеку. Праздничный концерт 8 марта. Два места на втором ряду. Стоимость: 6 000 рублей», — указано в описании объявления.
Концерт шансонье пользуется спросом у курганских слушателей. И многие из тех, кто хотел прийти на мероприятие, но не смог из-за солдаута, ищут другие методы прохода на концерт. В филармонии подсказали возможный способ, как получить билеты на концерт: курганцам рекомендуют обратиться прямо перед концертом в кассы филармонии. Бывают случаи, когда организации, которые выкупили билеты, возвращают обратно часть, которую не удалось продать.
Ранее URA.RU писало, что курганский шансонье выступит на родине в Международный женский день. Концерт Жеки анонсировали на 8 марта в местной филармонии. Цена билетов варьируется от 1 700 до 2 800 рублей.
В Кургане перекупщики продают билеты на концерт шансонье, который вызвал ажиотаж среди местных слушателей
Перекупщики выставили на продажу билеты на концерт шансонье из Кургана Евгения Григорьева, более известного как Жека. Стоимость проходу у реселлеров в три раза больше, чем в кассе филармонии. Об этом сообщается на сайте сервиса объявлений Avito. Сообщается, что на концерт Жеки были скуплены все билеты. «Продам два билета на Жеку. Праздничный концерт 8 марта. Два места на втором ряду. Стоимость: 6 000 рублей», — указано в описании объявления. Концерт шансонье пользуется спросом у курганских слушателей. И многие из тех, кто хотел прийти на мероприятие, но не смог из-за солдаута, ищут другие методы прохода на концерт. В филармонии подсказали возможный способ, как получить билеты на концерт: курганцам рекомендуют обратиться прямо перед концертом в кассы филармонии. Бывают случаи, когда организации, которые выкупили билеты, возвращают обратно часть, которую не удалось продать. Ранее URA.RU писало, что курганский шансонье выступит на родине в Международный женский день. Концерт Жеки анонсировали на 8 марта в местной филармонии. Цена билетов варьируется от 1 700 до 2 800 рублей.