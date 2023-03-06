06 марта 2023

Перекупщики пытаются заработать на концерте курганского шансонье

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый стендап-клуб
На концерт шансонье из Кургана не осталось билетов Фото:

Перекупщики выставили на продажу билеты на концерт шансонье из Кургана Евгения Григорьева, более известного как Жека. Стоимость проходу у реселлеров в три раза больше, чем в кассе филармонии. Об этом сообщается на сайте сервиса объявлений Avito.

Сообщается, что на концерт Жеки были скуплены все билеты. «Продам два билета на Жеку. Праздничный концерт 8 марта. Два места на втором ряду. Стоимость: 6 000 рублей», — указано в описании объявления.

Концерт шансонье пользуется спросом у курганских слушателей. И многие из тех, кто хотел прийти на мероприятие, но не смог из-за солдаута, ищут другие методы прохода на концерт. В филармонии подсказали возможный способ, как получить билеты на концерт: курганцам рекомендуют обратиться прямо перед концертом в кассы филармонии. Бывают случаи, когда организации, которые выкупили билеты, возвращают обратно часть, которую не удалось продать.

Ранее URA.RU писало, что курганский шансонье выступит на родине в Международный женский день. Концерт Жеки анонсировали на 8 марта в местной филармонии. Цена билетов варьируется от 1 700 до 2 800 рублей.

В Кургане перекупщики продают билеты на концерт шансонье, который вызвал ажиотаж среди местных слушателей
Фото:

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Перекупщики выставили на продажу билеты на концерт шансонье из Кургана Евгения Григорьева, более известного как Жека. Стоимость проходу у реселлеров в три раза больше, чем в кассе филармонии. Об этом сообщается на сайте сервиса объявлений Avito. Сообщается, что на концерт Жеки были скуплены все билеты. «Продам два билета на Жеку. Праздничный концерт 8 марта. Два места на втором ряду. Стоимость: 6 000 рублей», — указано в описании объявления. Концерт шансонье пользуется спросом у курганских слушателей. И многие из тех, кто хотел прийти на мероприятие, но не смог из-за солдаута, ищут другие методы прохода на концерт. В филармонии подсказали возможный способ, как получить билеты на концерт: курганцам рекомендуют обратиться прямо перед концертом в кассы филармонии. Бывают случаи, когда организации, которые выкупили билеты, возвращают обратно часть, которую не удалось продать. Ранее URA.RU писало, что курганский шансонье выступит на родине в Международный женский день. Концерт Жеки анонсировали на 8 марта в местной филармонии. Цена билетов варьируется от 1 700 до 2 800 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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