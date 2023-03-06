Перекупщики пытаются заработать на концерте курганского шансонье

На концерт шансонье из Кургана не осталось билетов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Перекупщики выставили на продажу билеты на концерт шансонье из Кургана Евгения Григорьева, более известного как Жека. Стоимость проходу у реселлеров в три раза больше, чем в кассе филармонии. Об этом сообщается на сайте сервиса объявлений Avito.

Сообщается, что на концерт Жеки были скуплены все билеты. «Продам два билета на Жеку. Праздничный концерт 8 марта. Два места на втором ряду. Стоимость: 6 000 рублей», — указано в описании объявления.

Концерт шансонье пользуется спросом у курганских слушателей. И многие из тех, кто хотел прийти на мероприятие, но не смог из-за солдаута, ищут другие методы прохода на концерт. В филармонии подсказали возможный способ, как получить билеты на концерт: курганцам рекомендуют обратиться прямо перед концертом в кассы филармонии. Бывают случаи, когда организации, которые выкупили билеты, возвращают обратно часть, которую не удалось продать.

Ранее URA.RU писало, что курганский шансонье выступит на родине в Международный женский день. Концерт Жеки анонсировали на 8 марта в местной филармонии. Цена билетов варьируется от 1 700 до 2 800 рублей.