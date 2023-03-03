Рейс из Тюмени в Санкт-Петербург пришлось отложить из-за внезапной поломки

Самолет вылетел спустя пять часов задержки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени утренний рейс авиакомпании «Победа» до Санкт-Петербурга оказался отложен на пять часов из-за трещины в лобовом стекле самолета. Об этом сообщается в telegram-канале Aviaincident.

«04.03.2023 04.50 (мск) аэропорт Тюмень (Рощино). После буксировки в точку запуска в процессе запуска двигателей треснуло правое лобовое стекло. КВС принял решение выполнить возврат на стоянку», — указано в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что из-за технических причин рейс был отложен. Его вылет состоялся в 12:05 по местному времени, тогда как изначально планировался в 06:55.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени также на пять часов был задержан самолет до Новосибирска. В справочной службе Рощино рассказали, что потребовалось провести дополнительные работы над авиасудном.