03 марта 2023

Рейс из Тюмени в Санкт-Петербург пришлось отложить из-за внезапной поломки

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, авиакомпания победа, самолет
Самолет вылетел спустя пять часов задержки Фото:

В Тюмени утренний рейс авиакомпании «Победа» до Санкт-Петербурга оказался отложен на пять часов из-за трещины в лобовом стекле самолета. Об этом сообщается в telegram-канале Aviaincident.

«04.03.2023 04.50 (мск) аэропорт Тюмень (Рощино). После буксировки в точку запуска в процессе запуска двигателей треснуло правое лобовое стекло. КВС принял решение выполнить возврат на стоянку», — указано в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что из-за технических причин рейс был отложен. Его вылет состоялся в 12:05 по местному времени, тогда как изначально планировался в 06:55.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени также на пять часов был задержан самолет до Новосибирска. В справочной службе Рощино рассказали, что потребовалось провести дополнительные работы над авиасудном.

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В Тюмени утренний рейс авиакомпании «Победа» до Санкт-Петербурга оказался отложен на пять часов из-за трещины в лобовом стекле самолета. Об этом сообщается в telegram-канале Aviaincident. «04.03.2023 04.50 (мск) аэропорт Тюмень (Рощино). После буксировки в точку запуска в процессе запуска двигателей треснуло правое лобовое стекло. КВС принял решение выполнить возврат на стоянку», — указано в сообщении. Ранее СМИ сообщали, что из-за технических причин рейс был отложен. Его вылет состоялся в 12:05 по местному времени, тогда как изначально планировался в 06:55. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени также на пять часов был задержан самолет до Новосибирска. В справочной службе Рощино рассказали, что потребовалось провести дополнительные работы над авиасудном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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