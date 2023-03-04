Власти Ноябрьска (ЯНАО) выполнили просьбу неравнодушных жителей города, занимающихся пошивом балаклав, шапок, толстовок и прочего необходимого для бойцов зону СВО и выделили им необходимое помещение. Накануне они отметили новоселье. Об этом говорится в сообществе администрации Ноябрьска в социальной сети «ВКонтакте».
«Ранее с просьбой о помощи женщины обращались к главе города Алексею Романову. Было принято решение горожанкам помочь. Шить балаклавы, толстовки, шапки для военнослужащих СВО, а также другие необходимые вещи, неравнодушные жительницы города теперь будут в новом помещении», — говорится в сообщении.
Для добровольцев выделили четыре комнаты. В них они оборудуют и раскроечную и швейную мастерскую. На средства фонда «Боевое единство», располагающемся в одном из помещений, для мастериц приобрели профессиональную швейную машинку, оверлок и вышивальную машинку. Благодаря их труду в зону СВО уже было отправлено 120 балаклав, 135 ковриков для сидения, 60 толстовок, 76 шапок со снудами, 2000 повязок «свой-чужой».
Ранее URA.RU сообщало, что жительницы Нового Уренгоя, Коротчаево и Лимбяяха (ЯНАО) связали теплые носки военнослужащим. По словам рукодельниц, таким образом они хотят оказать поддержку бойцам.
Власти Ноябрьска (ЯНАО) выполнили просьбу неравнодушных жителей города, занимающихся пошивом балаклав, шапок, толстовок и прочего необходимого для бойцов зону СВО и выделили им необходимое помещение. Накануне они отметили новоселье. Об этом говорится в сообществе администрации Ноябрьска в социальной сети «ВКонтакте». «Ранее с просьбой о помощи женщины обращались к главе города Алексею Романову. Было принято решение горожанкам помочь. Шить балаклавы, толстовки, шапки для военнослужащих СВО, а также другие необходимые вещи, неравнодушные жительницы города теперь будут в новом помещении», — говорится в сообщении. Для добровольцев выделили четыре комнаты. В них они оборудуют и раскроечную и швейную мастерскую. На средства фонда «Боевое единство», располагающемся в одном из помещений, для мастериц приобрели профессиональную швейную машинку, оверлок и вышивальную машинку. Благодаря их труду в зону СВО уже было отправлено 120 балаклав, 135 ковриков для сидения, 60 толстовок, 76 шапок со снудами, 2000 повязок «свой-чужой». Ранее URA.RU сообщало, что жительницы Нового Уренгоя, Коротчаево и Лимбяяха (ЯНАО) связали теплые носки военнослужащим. По словам рукодельниц, таким образом они хотят оказать поддержку бойцам.