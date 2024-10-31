31 октября 2024

Суд приостановил работу по иску Мизулиной к Лебедеву и Дудю*

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Екатерина Мизулина на встрече с молодежью. Челябинск, мизулина екатерина
Адвокат: рассмотрение иска Мизулиной приостановлено на неопределенное время Фото:

Суд приостановил производство по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (признан Минюстом иноагентом). Это следует из картотеки дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

«Лефортовский районный суд назначил экспертизу по этому делу. Рассмотрение приостановлено на неопределенное время», — сообщил РБК адвокат дизайнера Калой Ахильгов.

Ранее Мизулина подала исковое заявление после интервью Лебедева Дудю*. Причиной стало интервью, в котором дизайнер во время беседы с журналистом назвал деятельность Мизулиной и организации, которую она возглавляет, «инфотерроризмом». При этом дизайнер и блогер Лебедев не собирается идти на мировую с Мизулиной, сообщает телеканал 360.

*Юрий Дудь признан Минюстом РФ иноагентом

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Суд приостановил производство по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (признан Минюстом иноагентом). Это следует из картотеки дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы. «Лефортовский районный суд назначил экспертизу по этому делу. Рассмотрение приостановлено на неопределенное время», — сообщил РБК адвокат дизайнера Калой Ахильгов. Ранее Мизулина подала исковое заявление после интервью Лебедева Дудю*. Причиной стало интервью, в котором дизайнер во время беседы с журналистом назвал деятельность Мизулиной и организации, которую она возглавляет, «инфотерроризмом». При этом дизайнер и блогер Лебедев не собирается идти на мировую с Мизулиной, сообщает телеканал 360. *Юрий Дудь признан Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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