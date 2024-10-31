Суд приостановил работу по иску Мизулиной к Лебедеву и Дудю*

Суд приостановил производство по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю (признан Минюстом иноагентом). Это следует из картотеки дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
«Лефортовский районный суд назначил экспертизу по этому делу. Рассмотрение приостановлено на неопределенное время», — сообщил РБК адвокат дизайнера Калой Ахильгов.
Ранее Мизулина подала исковое заявление после интервью Лебедева Дудю*. Причиной стало интервью, в котором дизайнер во время беседы с журналистом назвал деятельность Мизулиной и организации, которую она возглавляет, «инфотерроризмом». При этом дизайнер и блогер Лебедев не собирается идти на мировую с Мизулиной, сообщает телеканал 360.
*Юрий Дудь признан Минюстом РФ иноагентом
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