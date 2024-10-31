Пенсионерам напомнили про льготы

Сенатор Епифанова: пенсионеры могут получать скидку на услуги ЖКХ
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Скидка для пенсионеров на оплату коммуналки разнится в каждом регионе России Фото:

В России пенсионеры могут получит скидку за оплату коммунальных услуг в том случае, если их расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) превышают определенную часть дохода в месяц. Так, скидка в каждом регионе может разниться, сообщила сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

«Размер субсидии зависит от региональных норм. В Якутии это 15% от дохода семьи и так далее. Кроме того, сейчас для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капремонту. Для россиян старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет — 100%», — заявила Епифанова, ее слова передает «Газета.ру».

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Скидку на коммунальные услуги можно получить пенсионерам в том случае, если они не работают и живут одни. Либо же в случае, если они живут с неработающими инвалидами первой и второй группы или другими пенсионерами.

Сенатор добавила, что в Москве одиноким пенсионерам также положено освобождение от оплаты за вывоз мусора и предоставляется скидка 50% за использование общедомовой телевизионной антенны и ежемесячная денежная компенсация за телефонные услуги. Кроме того, существуют специальные льготы и компенсации для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, блокадников Ленинграда и жителей Сталинграда в период осады.

В ноябре 2024 года вступают в силу новые изменения, касающиеся льготников. Теперь отказы в предоставлении компенсаций из-за задолженности по ЖКХ будут реже: учет задолженности осуществляется только по неоплаченным счетам, причем данные о долгах должны получаться из ГИС ЖКХ на первое число каждого месяца. Для оформления льгот и скидок необходимо обратиться в органы социальной защиты или МФЦ. В некоторых регионах РФ заявления можно подать через портал «Госуслуги». Ольга Епифанова подчеркнула, что все упомянутые меры поддержки, включая субсидии на ЖКУ и льготы на капремонт, будут сохранены для пенсионеров и после 2025 года.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября в России вступит в силу обновленный стандарт по компенсации расходов на ЖКУ для льготников. Доцент кафедры экономической политики Государственного университета управления Наталья Казанцева отметила, что новшество заключается в возможности получения льготы за погашенные долги.

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В России пенсионеры могут получит скидку за оплату коммунальных услуг в том случае, если их расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) превышают определенную часть дохода в месяц. Так, скидка в каждом регионе может разниться, сообщила сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова. «Размер субсидии зависит от региональных норм. В Якутии это 15% от дохода семьи и так далее. Кроме того, сейчас для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капремонту. Для россиян старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет — 100%», — заявила Епифанова, ее слова передает «Газета.ру». Скидку на коммунальные услуги можно получить пенсионерам в том случае, если они не работают и живут одни. Либо же в случае, если они живут с неработающими инвалидами первой и второй группы или другими пенсионерами. Сенатор добавила, что в Москве одиноким пенсионерам также положено освобождение от оплаты за вывоз мусора и предоставляется скидка 50% за использование общедомовой телевизионной антенны и ежемесячная денежная компенсация за телефонные услуги. Кроме того, существуют специальные льготы и компенсации для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, блокадников Ленинграда и жителей Сталинграда в период осады. В ноябре 2024 года вступают в силу новые изменения, касающиеся льготников. Теперь отказы в предоставлении компенсаций из-за задолженности по ЖКХ будут реже: учет задолженности осуществляется только по неоплаченным счетам, причем данные о долгах должны получаться из ГИС ЖКХ на первое число каждого месяца. Для оформления льгот и скидок необходимо обратиться в органы социальной защиты или МФЦ. В некоторых регионах РФ заявления можно подать через портал «Госуслуги». Ольга Епифанова подчеркнула, что все упомянутые меры поддержки, включая субсидии на ЖКУ и льготы на капремонт, будут сохранены для пенсионеров и после 2025 года. Ранее сообщалось, что с 1 ноября в России вступит в силу обновленный стандарт по компенсации расходов на ЖКУ для льготников. Доцент кафедры экономической политики Государственного университета управления Наталья Казанцева отметила, что новшество заключается в возможности получения льготы за погашенные долги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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