Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в возможности решения украинского конфликта путем достижения компромисса, который устроит обе стороны на принципах «вничью». По его мнению, такой подход не может достаточно надежно учитывать интересы каждой из стран.
«Вничью — это такое понятие, которое можно применить к самым разным ситуациям, в том числе, кстати, к стамбульской договоренности. Понятие вничью, мне кажется, немножко не передает необходимости обеспечить надежные интересы каждой страны, в том числе и в обще континентальном масштабе. И причины нам хорошо известны», — сказал Лавров во время переговоров на Минской международной конференции по вопросам евразийской безопасности. Его слова передает РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил западные страны в игнорировании нарушений, которые, по его утверждениям, совершает Украина. Лавров подчеркнул, что Запад продолжает оказывать поддержку мирному плану, предложенному украинским лидером Владимиром Зеленским, несмотря на его очевидную неэффективность, абсурдность и негативное влияние на стабильность в Европе.
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