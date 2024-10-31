31 октября 2024

Dawn: президент Пакистана споткнулся и сломал ногу в аэропорту Дубая

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент сломал ногу при выходе из самолета
Президент сломал ногу при выходе из самолета Фото:

Вечером 30 октября президент Пакистана Асиф Али Зардари получил перелом ноги, споткнувшись при выходе из самолета в международном аэропорту Дубая. Об этом 31 октября сообщило издание Dawn, ссылаясь на пресс-службу президентского секретариата.

«Зардари сломал ногу 30 октября вечером», — передает ТАСС сообщение Dawn. Согласно предоставленной информации, Зардари был срочно доставлен в медицинское учреждение, где после осмотра врачи наложили ему гипс.

Врачи рекомендовали президенту соблюдение строгого постельного режима. Ожидается, что президент будет передвигаться с помощью гипса в течение следующих четырех недель.

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Вечером 30 октября президент Пакистана Асиф Али Зардари получил перелом ноги, споткнувшись при выходе из самолета в международном аэропорту Дубая. Об этом 31 октября сообщило издание Dawn, ссылаясь на пресс-службу президентского секретариата. «Зардари сломал ногу 30 октября вечером», — передает ТАСС сообщение Dawn. Согласно предоставленной информации, Зардари был срочно доставлен в медицинское учреждение, где после осмотра врачи наложили ему гипс. Врачи рекомендовали президенту соблюдение строгого постельного режима. Ожидается, что президент будет передвигаться с помощью гипса в течение следующих четырех недель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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