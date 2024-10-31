Dawn: президент Пакистана споткнулся и сломал ногу в аэропорту Дубая

Вечером 30 октября президент Пакистана Асиф Али Зардари получил перелом ноги, споткнувшись при выходе из самолета в международном аэропорту Дубая. Об этом 31 октября сообщило издание Dawn, ссылаясь на пресс-службу президентского секретариата.
«Зардари сломал ногу 30 октября вечером», — передает ТАСС сообщение Dawn. Согласно предоставленной информации, Зардари был срочно доставлен в медицинское учреждение, где после осмотра врачи наложили ему гипс.
Врачи рекомендовали президенту соблюдение строгого постельного режима. Ожидается, что президент будет передвигаться с помощью гипса в течение следующих четырех недель.
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