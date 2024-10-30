Движение на главной переправе в ЯНАО возобновлено

Переправа Салехард-Лабытнанги возобновила свою работу
Переправа Салехард — Лабытнанги возобновила свою работу. Об этом в соцсети сообщил окружной дептранс.
«Паромная переправа возобновила свою работу», — сообщается в telegram-канале ведомства. Причина остановки работы переправы не сообщалась.
Ранее URA.RU сообщало, что утром 31 октября переправа временно остановила свою работу. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
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