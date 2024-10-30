30 октября 2024

Движение на главной переправе в ЯНАО возобновлено

© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард-Лабытнанги возобновила свою работу
Переправа Салехард-Лабытнанги возобновила свою работу Фото:

Переправа Салехард — Лабытнанги возобновила свою работу. Об этом в соцсети сообщил окружной дептранс.

«Паромная переправа возобновила свою работу», — сообщается в telegram-канале ведомства. Причина остановки работы переправы не сообщалась.

Ранее URA.RU сообщало, что утром 31 октября переправа временно остановила свою работу. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

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Переправа Салехард — Лабытнанги возобновила свою работу. Об этом в соцсети сообщил окружной дептранс. «Паромная переправа возобновила свою работу», — сообщается в telegram-канале ведомства. Причина остановки работы переправы не сообщалась. Ранее URA.RU сообщало, что утром 31 октября переправа временно остановила свою работу. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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