Глава французской TotalEnergies пожаловался на застрявший миллиард долларов в РФ

Французская компания TotalEnergies не может вывести из России миллиард долларов на фоне санкций против «Новатэка». Глава организации Патрик Пуянне в ходе телефонной конференции рассказал о сложностях вывода дивидендов из России.
«Большинство средств застряло на счетах „Новатэка“. Потому что фактически „Новатэк“ сохранил эти дивиденды на своем счете для нас. Объем [средств] представляет собой около 1 миллиарда долларов», — поделился Пуянне, слова которого опубликованы на официальном сайте компании TotalEnergies.
Компания «Новатэк», занимает лидирующие позиции среди российских производителей природного газа. Основными ее акционерами являются Леонид Михельсон, чья точная доля владения не обнародуется с 2012 года (тогда она составляла 24,75%), бизнесмен Геннадий Тимченко, владеющий 23,5% акций, а также французская компания TotalEnergies, которая владеет 19,4% акций. Кроме того, «Газпром» имеет 9,99% акций «Новатэка».
Помощник государственного секретаря США Джеффри Пайатт ранее заявил о намерении Соединенных Штатов прекратить реализацию проекта «Арктик СПГ-2» компании «Новатэк». Представитель Штатов буквально сказал тогда о намерении «задушить» проект.
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