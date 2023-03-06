06 марта 2023

Тюменскую систему здравоохранения атаковал мошеннический бот. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Система предлагала тюменцам получить доход до 10000 рублей в час Фото:

Telegram-чат тюменской системы здравоохранения «Тюмень.Здоровье» атаковал бот, который предлагает высокий доход. Предложение поступало в течение нескольких часов от одной из участниц чата.

«Хочу вам предложить большой доход. За деталями + в ЛС», — говорилось в сообщении пользователя Вороткова

При отправке сообщений в личной переписке, отвечал бот, который предлагал зарабатывать от семи до десяти тысяч рублей в час. Чтобы узнать подробности, необходимо было перейти в еще один бот и там сообщить свой возраст, город проживания и выбрать из вакансий курьера, водителя или расклейщика объявлений. «Пробовал давать свои данные, в ответ бот предложил ждать ответа оператора. На том все пока закончилось», — поделился с URA.RU один из участников чата «Тюмень.Здоровье».

На момент публикации сообщения с предложением высокого дохода в чате удалены. Ответа от бота журналисты URA.RU не дождались. Женщина, предлагавшая заработать, на личные сообщения отвечать так же перестала. Ранее агентство рассказало о мошеннике, который получил срок за обман своих знакомых.

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Telegram-чат тюменской системы здравоохранения «Тюмень.Здоровье» атаковал бот, который предлагает высокий доход. Предложение поступало в течение нескольких часов от одной из участниц чата. «Хочу вам предложить большой доход. За деталями + в ЛС», — говорилось в сообщении пользователя Вороткова При отправке сообщений в личной переписке, отвечал бот, который предлагал зарабатывать от семи до десяти тысяч рублей в час. Чтобы узнать подробности, необходимо было перейти в еще один бот и там сообщить свой возраст, город проживания и выбрать из вакансий курьера, водителя или расклейщика объявлений. «Пробовал давать свои данные, в ответ бот предложил ждать ответа оператора. На том все пока закончилось», — поделился с URA.RU один из участников чата «Тюмень.Здоровье». На момент публикации сообщения с предложением высокого дохода в чате удалены. Ответа от бота журналисты URA.RU не дождались. Женщина, предлагавшая заработать, на личные сообщения отвечать так же перестала. Ранее агентство рассказало о мошеннике, который получил срок за обман своих знакомых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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