Тюменскую систему здравоохранения атаковал мошеннический бот. Скрин

07 марта 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Система предлагала тюменцам получить доход до 10000 рублей в час Фото: Денис Моргунов © URA.RU Telegram-чат тюменской системы здравоохранения «Тюмень.Здоровье» атаковал бот, который предлагает высокий доход. Предложение поступало в течение нескольких часов от одной из участниц чата. «Хочу вам предложить большой доход. За деталями + в ЛС», — говорилось в сообщении пользователя Вороткова При отправке сообщений в личной переписке, отвечал бот, который предлагал зарабатывать от семи до десяти тысяч рублей в час. Чтобы узнать подробности, необходимо было перейти в еще один бот и там сообщить свой возраст, город проживания и выбрать из вакансий курьера, водителя или расклейщика объявлений. «Пробовал давать свои данные, в ответ бот предложил ждать ответа оператора. На том все пока закончилось», — поделился с URA.RU один из участников чата «Тюмень.Здоровье». На момент публикации сообщения с предложением высокого дохода в чате удалены. Ответа от бота журналисты URA.RU не дождались. Женщина, предлагавшая заработать, на личные сообщения отвечать так же перестала. Ранее агентство рассказало о мошеннике, который получил срок за обман своих знакомых.

Telegram-чат тюменской системы здравоохранения «Тюмень.Здоровье» атаковал бот, который предлагает высокий доход. Предложение поступало в течение нескольких часов от одной из участниц чата. «Хочу вам предложить большой доход. За деталями + в ЛС», — говорилось в сообщении пользователя Вороткова При отправке сообщений в личной переписке, отвечал бот, который предлагал зарабатывать от семи до десяти тысяч рублей в час. Чтобы узнать подробности, необходимо было перейти в еще один бот и там сообщить свой возраст, город проживания и выбрать из вакансий курьера, водителя или расклейщика объявлений. «Пробовал давать свои данные, в ответ бот предложил ждать ответа оператора. На том все пока закончилось», — поделился с URA.RU один из участников чата «Тюмень.Здоровье». На момент публикации сообщения с предложением высокого дохода в чате удалены. Ответа от бота журналисты URA.RU не дождались. Женщина, предлагавшая заработать, на личные сообщения отвечать так же перестала. Ранее агентство рассказало о мошеннике, который получил срок за обман своих знакомых.