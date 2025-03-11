В Тюмени и Екатеринбурге выявили финансовую пирамиду

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Компания предлагает вложиться в аренду портативных зарядных устройств
Компания предлагает вложиться в аренду портативных зарядных устройств Фото:

В городах Урала обнаружили компанию, имеющую признаки финансовой пирамиды. Офисы компании работают в Тюмени и Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Банка России.

«В проекте Rainbow Shared Energy (RSE) обнаружены признаки финансовой пирамиды. Компания обещает слишком высокую доходность, а дивиденды покрывает за счет новых привлеченных клиентов. Информацию о проекте внесли в список Банка России», — говорится в сообщении

Отмечается, что компания занимается арендой зарядных устройств, однако фактически деятельности не ведет. Все общение с клиентами и потенциальными инвесторами ведет в соцсетях. 

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В городах Урала обнаружили компанию, имеющую признаки финансовой пирамиды. Офисы компании работают в Тюмени и Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Банка России. «В проекте Rainbow Shared Energy (RSE) обнаружены признаки финансовой пирамиды. Компания обещает слишком высокую доходность, а дивиденды покрывает за счет новых привлеченных клиентов. Информацию о проекте внесли в список Банка России», — говорится в сообщении Отмечается, что компания занимается арендой зарядных устройств, однако фактически деятельности не ведет. Все общение с клиентами и потенциальными инвесторами ведет в соцсетях. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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