Тюменцы обманули приятелей на десятки миллионов рублей

Тюменцы похитили 23 миллиона рублей, обманывая своих знакомых

Тюменец набрал долгов у знакомых на миллионы рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени обвинили мошенника, который взял в долг у своих знакомых и обманул их на миллионы рублей. В преступных схемах участвовали молодые сообщники. Информацию опубликовала прокуратура Тюменской области.

«С июня 2019 года по март 2020 года 29-летний обвиняемый, под видом осуществления коммерческой деятельности и с целью привлечения денежных средств для ее развития, убеждал своих знакомых передать ему в долг новые сотовые телефоны либо денежные средства», — сообщает ведомство.

Мужчина вовлек в преступную схему двух знакомых: девушку 19 лет и мужчину 22 лет. Соучастники привлекали потерпевших в возрасте 18-20 лет и оформляли от их имени кредитные заявки в банки.

В общей сложности злоумышленники похитили 23 миллиона рублей. Они обманули 191 потерпевшего. Теперь мошенники находятся под стражей.

Ранее URA.RU сообщало о том, как мошенники похитили у тюменцев десятки миллионов рублей за неделю. За несколько дней злоумышленникам удалось обокрасть тюменцев более, чем на 40 миллионов рублей.