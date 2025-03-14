РБК-Украина: Киев предлагал подписать ресурсную сделку, но США отказали

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США решили отложить подписание сделки с Киевом
США решили отложить подписание сделки с Киевом Фото:

Украина согласилась на сделку с США по добыче полезных ископаемых, однако Вашингтон решил взять паузу. Детали о встрече 11 марта в Джидде сообщают источники «Суcпiльне» и «РБК-Украина».

«Соглашение [было] одобрено украинским правительством, поэтому мы положили его на стол, чтобы и они (США — прим.ред.) вернулись в Вашингтон с конкретным результатом», — цитирует РБК сообщение источников. Однако США взяли паузу и предложили подписать сразу более широкое соглашение.

Ресурсную сделку должны были обсудить президент США Дональд Трамп и украинский глава Владимир Зеленский 28 февраля в Овальном кабинете. Однако Зеленский устроил перепалку с Трампом, а вскоре спешно покинул Белый дом. А уже 11 марта переговоры по сделке прошли в Джидде.

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Украина согласилась на сделку с США по добыче полезных ископаемых, однако Вашингтон решил взять паузу. Детали о встрече 11 марта в Джидде сообщают источники «Суcпiльне» и «РБК-Украина». «Соглашение [было] одобрено украинским правительством, поэтому мы положили его на стол, чтобы и они (США — прим.ред.) вернулись в Вашингтон с конкретным результатом», — цитирует РБК сообщение источников. Однако США взяли паузу и предложили подписать сразу более широкое соглашение. Ресурсную сделку должны были обсудить президент США Дональд Трамп и украинский глава Владимир Зеленский 28 февраля в Овальном кабинете. Однако Зеленский устроил перепалку с Трампом, а вскоре спешно покинул Белый дом. А уже 11 марта переговоры по сделке прошли в Джидде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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