Бизнесмена из Екатеринбурга обвиняют в обрушении горки в центре Тюмени

Бизнесмена из Екатеринбурга обвиняют в обрушении горки на площади 400-летия Тюмени. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, предприниматель не обеспечил безопасные условия оказания услуги.
«В январе 2025 года на площади 400-летия Тюмени обвиняемый установил и без обязательной регистрации в уполномоченном органе эксплуатировал аттракцион вида „горка большая двухскатная“. При этом предприниматель из Екатеринбурга не обеспечил безопасные условия оказания услуги, в том числе не принял мер к регулированию количества посетителей, находящихся на аттракционе», — завили в прокуратуре.
Отмечается, что бизнесмен выплатил пострадавшим 55 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Обрушение горки произошло вечером 11 января. В результате инцидента пострадали два человека. Одному помощь оказали на месте происшествия, второго доставили в ОКБ №2, а после направили на амбулаторное лечение. От помощи властей пострадавшие отказались.
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