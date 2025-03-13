Десятки групп в тюменских детсадах закрыли на карантин

Ранее на дистант перевели школьников девяти муниципалитетов
В Тюменской области 40 групп в детских садах закрыли на карантин. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре регионального правительства.
«По состоянию на 13 марта 2025 года в связи с превышением порога заболеваемости в детских садах закрыто 40 групп», — рассказали в инфоцентре. Ранее на дистант ушли две тюменские школы.
URA.RU писало, что с 17 марта школьники девяти муниципалитетов перейдут на дистант. Уровень заболеваемости превышает среднеобластной показатель в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Голышмановском округе, Заводоуковске.
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