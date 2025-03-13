Десятки групп в тюменских детсадах закрыли на карантин

В Тюменской области 40 групп в детсадах закрыли на карантин
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее на дистант перевели школьников девяти муниципалитетов
Ранее на дистант перевели школьников девяти муниципалитетов Фото:

В Тюменской области 40 групп в детских садах закрыли на карантин. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре регионального правительства.

«По состоянию на 13 марта 2025 года в связи с превышением порога заболеваемости в детских садах закрыто 40 групп», — рассказали в инфоцентре. Ранее на дистант ушли две тюменские школы.

URA.RU писало, что с 17 марта школьники девяти муниципалитетов перейдут на дистант. Уровень заболеваемости превышает среднеобластной показатель в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Голышмановском округе, Заводоуковске.

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В Тюменской области 40 групп в детских садах закрыли на карантин. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре регионального правительства. «По состоянию на 13 марта 2025 года в связи с превышением порога заболеваемости в детских садах закрыто 40 групп», — рассказали в инфоцентре. Ранее на дистант ушли две тюменские школы. URA.RU писало, что с 17 марта школьники девяти муниципалитетов перейдут на дистант. Уровень заболеваемости превышает среднеобластной показатель в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Голышмановском округе, Заводоуковске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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