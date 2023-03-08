Жительница Курганской области лишилась автомобиля после помощи знакомому

Мужчина заявил, что не собирался возвращать автомобиль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница города Щучье (Курганская область) купила автомобиль и отдала его своему знакомому на время, но так и не получила его обратно. Об этом сообщается на сайте Щучанского районного суда.

«Истец указала, что они совместно с ответчиком приехали в Екатеринбург для покупки автомобиля. В тот же день ответчик попросил ее дать машину на время, чтобы завершить работы в Курганской области и обещал вернуть его сразу же, как она попросит. Позже истец неоднократно обращалась к ответчику с требованием вернуть ей автомобиль, но тот сначала сказал, что он сломан и им невозможно пользоваться, а после заявил, что транспортное средство стоит на стоянке в Челябинске, но адрес не назвал. В это время женщине приходили штрафы из Кемеровской области», — говорится в документе.

Позже из разговора по телефону истцу стало известно, что мужчина не собирался возвращать автомобиль. Также она предполагает, что ранее переданные 100 тысяч рублей на ремонт машины он присвоил себе. Женщина обращалась в полицию с заявлением, но уголовное дело не было заведено. Суд решил обязать ответчика вернуть автомобиль.