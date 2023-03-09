Financial Times: Запад признал, что Украина несет потери по всему фронту

09 марта 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Западная помощь не спасает Украину от больших потерь, говорится в материале Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия теряет бойцов по всему фронту из-за атак Вооруженных сил РФ, сообщила британская газета Financial Times. Украинский военный из Бахмута (Артемовск) рассказал, что армия постоянно получает боеприпасы, но ситуация сложнее с каждым днем. «Украина теряет людей по всей линии фронта. Враг атакует со всех сторон. Мы получаем поставки, но ситуация с каждым днем становится все сложнее и сложнее», — передает Financial Times со ссылкой на военного ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что складывается тяжелая обстановка на юге, севере, западе и востоке страны. Зеленский приказывал ВСУ не сдавать Бахмут, пока не придет западная военная помощь. Бойцы ЧВК «Вагнер» уже освободили восточную часть Бахмута и взяли населенный пункт Дубово-Васильевка под городом, передает Nation News. В ЧВК «Вагнер» сообщили URA.RU, что ВСУ потеряли за февраль около 11 тысяч человек.

Украинская армия теряет бойцов по всему фронту из-за атак Вооруженных сил РФ, сообщила британская газета Financial Times. Украинский военный из Бахмута (Артемовск) рассказал, что армия постоянно получает боеприпасы, но ситуация сложнее с каждым днем. «Украина теряет людей по всей линии фронта. Враг атакует со всех сторон. Мы получаем поставки, но ситуация с каждым днем становится все сложнее и сложнее», — передает Financial Times со ссылкой на военного ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что складывается тяжелая обстановка на юге, севере, западе и востоке страны. Зеленский приказывал ВСУ не сдавать Бахмут, пока не придет западная военная помощь. Бойцы ЧВК «Вагнер» уже освободили восточную часть Бахмута и взяли населенный пункт Дубово-Васильевка под городом, передает Nation News. В ЧВК «Вагнер» сообщили URA.RU, что ВСУ потеряли за февраль около 11 тысяч человек.