Financial Times: Запад признал, что Украина несет потери по всему фронту

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Волноваха после освобождения. ДНР, Волноваха, башня, зачистка, фронт, боевые действия, танк, линия соприкосновения, попадание
Западная помощь не спасает Украину от больших потерь, говорится в материале Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия теряет бойцов по всему фронту из-за атак Вооруженных сил РФ, сообщила британская газета Financial Times. Украинский военный из Бахмута (Артемовск) рассказал, что армия постоянно получает боеприпасы, но ситуация сложнее с каждым днем.

«Украина теряет людей по всей линии фронта. Враг атакует со всех сторон. Мы получаем поставки, но ситуация с каждым днем становится все сложнее и сложнее», — передает Financial Times со ссылкой на военного ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что складывается тяжелая обстановка на юге, севере, западе и востоке страны. Зеленский приказывал ВСУ не сдавать Бахмут, пока не придет западная военная помощь. Бойцы ЧВК «Вагнер» уже освободили восточную часть Бахмута и взяли населенный пункт Дубово-Васильевка под городом, передает Nation News. В ЧВК «Вагнер» сообщили URA.RU, что ВСУ потеряли за февраль около 11 тысяч человек.

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Украинская армия теряет бойцов по всему фронту из-за атак Вооруженных сил РФ, сообщила британская газета Financial Times. Украинский военный из Бахмута (Артемовск) рассказал, что армия постоянно получает боеприпасы, но ситуация сложнее с каждым днем. «Украина теряет людей по всей линии фронта. Враг атакует со всех сторон. Мы получаем поставки, но ситуация с каждым днем становится все сложнее и сложнее», — передает Financial Times со ссылкой на военного ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что складывается тяжелая обстановка на юге, севере, западе и востоке страны. Зеленский приказывал ВСУ не сдавать Бахмут, пока не придет западная военная помощь. Бойцы ЧВК «Вагнер» уже освободили восточную часть Бахмута и взяли населенный пункт Дубово-Васильевка под городом, передает Nation News. В ЧВК «Вагнер» сообщили URA.RU, что ВСУ потеряли за февраль около 11 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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