В Крыму в ответ на угрозы Подоляку пообещали «эксклюзив» в виде тюремной камеры

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
В Госдуме ответили на угрозы Подоляка устроить крымчанам горячий сезон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка ждет в Крыму «эксклюзив в виде тюремной камеры», где он сполна ответит за свои угрозы устроить жителям полуострова «горячий сезон». Об этом заявил депутат Госдумы от республики Михаил Шеремет.

«Подоляка и подобной ему своре давно ждет в Крыму тюремный сезон и эксклюзив в виде тюремной камеры, где он сполна ответит за свои угрозы в отношении крымчан и всей России», — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости. Шеремет подчеркнул, что украинским властям, несмотря на всю их военную риторику в отношении полуострова, «ничего не светит».

Ранее Подоляк, намекая на удары по региону, заявил, что предстоящий сезон в Крыму будет «очень и очень жарким», передает Pravda.Ru. О планах Украины нанести удар по полуострову и Севастополю предупреждал президент РФ Владимир Путин. Соответствующее разрешение Киев получил от Вашингтона. Нападение ВСУ на Крым будет расцениваться как нападение на Россию и эскалация конфликта, за подобные атаки последует возмездие, заявлял заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка ждет в Крыму «эксклюзив в виде тюремной камеры», где он сполна ответит за свои угрозы устроить жителям полуострова «горячий сезон». Об этом заявил депутат Госдумы от республики Михаил Шеремет. «Подоляка и подобной ему своре давно ждет в Крыму тюремный сезон и эксклюзив в виде тюремной камеры, где он сполна ответит за свои угрозы в отношении крымчан и всей России», — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости. Шеремет подчеркнул, что украинским властям, несмотря на всю их военную риторику в отношении полуострова, «ничего не светит». Ранее Подоляк, намекая на удары по региону, заявил, что предстоящий сезон в Крыму будет «очень и очень жарким», передает Pravda.Ru. О планах Украины нанести удар по полуострову и Севастополю предупреждал президент РФ Владимир Путин. Соответствующее разрешение Киев получил от Вашингтона. Нападение ВСУ на Крым будет расцениваться как нападение на Россию и эскалация конфликта, за подобные атаки последует возмездие, заявлял заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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