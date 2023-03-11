В Крыму в ответ на угрозы Подоляку пообещали «эксклюзив» в виде тюремной камеры

В Госдуме ответили на угрозы Подоляка устроить крымчанам горячий сезон Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка ждет в Крыму «эксклюзив в виде тюремной камеры», где он сполна ответит за свои угрозы устроить жителям полуострова «горячий сезон». Об этом заявил депутат Госдумы от республики Михаил Шеремет.

«Подоляка и подобной ему своре давно ждет в Крыму тюремный сезон и эксклюзив в виде тюремной камеры, где он сполна ответит за свои угрозы в отношении крымчан и всей России», — сказал парламентарий в беседе с РИА Новости. Шеремет подчеркнул, что украинским властям, несмотря на всю их военную риторику в отношении полуострова, «ничего не светит».