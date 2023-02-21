Путин заявил о планах Украины нанести удар по Крыму и Севастополю

Путин заявил, что Киев сам раскрыл свои планы
новость из сюжетаПослание Путина Федеральному собранию — 2023
Украинская власть готовила удар по Крыму после новых атак на Донбасс. Об этом президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию.
«Те, кто планировал новую атаку на Донецк и Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель — это удар по Крыму и Севастополю. А сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую. Ну, раскрыли то, что мы и так хорошо знали», — сказал президент РФ во время своего обращения.
Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!