Путин заявил о планах Украины нанести удар по Крыму и Севастополю

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, путин владимир
Путин заявил, что Киев сам раскрыл свои планы Фото:
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Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Украинская власть готовила удар по Крыму после новых атак на Донбасс. Об этом президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию.

«Те, кто планировал новую атаку на Донецк и Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель — это удар по Крыму и Севастополю. А сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую. Ну, раскрыли то, что мы и так хорошо знали», — сказал президент РФ во время своего обращения.

Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.

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Украинская власть готовила удар по Крыму после новых атак на Донбасс. Об этом президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному Собранию. «Те, кто планировал новую атаку на Донецк и Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель — это удар по Крыму и Севастополю. А сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую. Ну, раскрыли то, что мы и так хорошо знали», — сказал президент РФ во время своего обращения. Сегодня, 21 февраля, Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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