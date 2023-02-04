Медведев пообещал возмездие Украине за нападение на Крым

04 февраля 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев напомнил, что Крым — российская территория Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нападение ВСУ на Крым будет расцениваться как нападение на Россию и эскалация конфликта, за подобные атаки последует возмездие. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Крым — это Россия, нападение на Крым — нападение на Россию и эскалация конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что за такие атаки неизбежно возмездие с любыми видами вооружений», — написал Медведев в своем англоязычном twitter-аккаунте. Ранее зампред Совбеза РФ в интервью журналистке Надане Фридрихсон уже сообщал, что Пентагон опасается последствий удара ВСУ по Крыму. Он также выразил уверенность, что после подобного никаких переговоров не будет. О том, что в случае удара по полуострову конфликт перейдет на новый уровень, сообщали и в Кремле. Ранее газета The New York Times сообщала, что США взвешивают решение, касающееся предоставления Киеву возможности атаковать Крым. Позже появилась информация, что Вашингтон позволил Киеву самому принимать решения об атаке территорий РФ.

Нападение ВСУ на Крым будет расцениваться как нападение на Россию и эскалация конфликта, за подобные атаки последует возмездие. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Крым — это Россия, нападение на Крым — нападение на Россию и эскалация конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что за такие атаки неизбежно возмездие с любыми видами вооружений», — написал Медведев в своем англоязычном twitter-аккаунте. Ранее зампред Совбеза РФ в интервью журналистке Надане Фридрихсон уже сообщал, что Пентагон опасается последствий удара ВСУ по Крыму. Он также выразил уверенность, что после подобного никаких переговоров не будет. О том, что в случае удара по полуострову конфликт перейдет на новый уровень, сообщали и в Кремле. Ранее газета The New York Times сообщала, что США взвешивают решение, касающееся предоставления Киеву возможности атаковать Крым. Позже появилась информация, что Вашингтон позволил Киеву самому принимать решения об атаке территорий РФ.