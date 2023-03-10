10 марта 2023

В Кургане придумали новый вид спорта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. Курган, ворота, вратарь, зауралье, хоккей
Курганцы придумали новый вид спорта — альтернативу хоккею Фото:

Курганцы придумали новый вид спорта — метлохоккей. Видео соревнований женской и мужской команд опубликовано в официальной группе «Курганстальмост» соцсети «ВКонтакте».

«Сами придумали (любим хоккей, флорбол и чистоту), купили метлы полевым игрокам, тазики — вратарям, собрали веселых на заводе, и вот оно! Первое первенство по метлохоккею. Женской команде оказались нестрашны даже буллиты. Забили, удержали, победили», — написано в посте группы.

После проведенного чемпионата сотрудники Курганстальмоста искупались в Голубых озерах, сообщается в группе. Ранее URA.RU писало, что в Кургане желающих научат играть в керлинг. Мастер-классы по обучению детей и родителей игре проведут тренеры спортшколы.

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Курганцы придумали новый вид спорта — метлохоккей. Видео соревнований женской и мужской команд опубликовано в официальной группе «Курганстальмост» соцсети «ВКонтакте». «Сами придумали (любим хоккей, флорбол и чистоту), купили метлы полевым игрокам, тазики — вратарям, собрали веселых на заводе, и вот оно! Первое первенство по метлохоккею. Женской команде оказались нестрашны даже буллиты. Забили, удержали, победили», — написано в посте группы. После проведенного чемпионата сотрудники Курганстальмоста искупались в Голубых озерах, сообщается в группе. Ранее URA.RU писало, что в Кургане желающих научат играть в керлинг. Мастер-классы по обучению детей и родителей игре проведут тренеры спортшколы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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