Курганцы придумали новый вид спорта — метлохоккей. Видео соревнований женской и мужской команд опубликовано в официальной группе «Курганстальмост» соцсети «ВКонтакте».
«Сами придумали (любим хоккей, флорбол и чистоту), купили метлы полевым игрокам, тазики — вратарям, собрали веселых на заводе, и вот оно! Первое первенство по метлохоккею. Женской команде оказались нестрашны даже буллиты. Забили, удержали, победили», — написано в посте группы.
После проведенного чемпионата сотрудники Курганстальмоста искупались в Голубых озерах, сообщается в группе. Ранее URA.RU писало, что в Кургане желающих научат играть в керлинг. Мастер-классы по обучению детей и родителей игре проведут тренеры спортшколы.
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