В Кургане придумали новый вид спорта. Видео

11 марта 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Курганцы придумали новый вид спорта — альтернативу хоккею Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы придумали новый вид спорта — метлохоккей. Видео соревнований женской и мужской команд опубликовано в официальной группе «Курганстальмост» соцсети «ВКонтакте». «Сами придумали (любим хоккей, флорбол и чистоту), купили метлы полевым игрокам, тазики — вратарям, собрали веселых на заводе, и вот оно! Первое первенство по метлохоккею. Женской команде оказались нестрашны даже буллиты. Забили, удержали, победили», — написано в посте группы. После проведенного чемпионата сотрудники Курганстальмоста искупались в Голубых озерах, сообщается в группе. Ранее URA.RU писало, что в Кургане желающих научат играть в керлинг. Мастер-классы по обучению детей и родителей игре проведут тренеры спортшколы.

Курганцы придумали новый вид спорта — метлохоккей. Видео соревнований женской и мужской команд опубликовано в официальной группе «Курганстальмост» соцсети «ВКонтакте». «Сами придумали (любим хоккей, флорбол и чистоту), купили метлы полевым игрокам, тазики — вратарям, собрали веселых на заводе, и вот оно! Первое первенство по метлохоккею. Женской команде оказались нестрашны даже буллиты. Забили, удержали, победили», — написано в посте группы. После проведенного чемпионата сотрудники Курганстальмоста искупались в Голубых озерах, сообщается в группе. Ранее URA.RU писало, что в Кургане желающих научат играть в керлинг. Мастер-классы по обучению детей и родителей игре проведут тренеры спортшколы.