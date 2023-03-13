Мэр Донецка заявил о беспомощности американской пропаганды

Американские пропагандисты не могут придумать оправдания для обстрелов мирных жителей, которые ведет украинская армия. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
«Вся американская пропаганда, которая выдает черное за белое и не стесняется, даже она тут в тупике стоит и никакого объяснения не придумала. […] Не могут заявить, что ВСУ что-то разбили значимое с военной точки зрения», — рассказал Алексей Кулемзин журналисту РИА Новости. Он отметил, от обстрелов ВСУ страдают именно гражданские объекты.
Ранее Кулемзин сообщал, что при обстрелах ВСУ в Донецке пострадало более сотни школ и промышленных предприятий. По его словам украинская армия ведет огонь во всех районах города, включая жилые кварталы, передает RT.
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