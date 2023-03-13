13 марта 2023

Мэр Донецка заявил о беспомощности американской пропаганды

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Алексей Кулемзин рассказал, что американская пропаганда не разоблачает военные преступления ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американские пропагандисты не могут придумать оправдания для обстрелов мирных жителей, которые ведет украинская армия. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

«Вся американская пропаганда, которая выдает черное за белое и не стесняется, даже она тут в тупике стоит и никакого объяснения не придумала. […] Не могут заявить, что ВСУ что-то разбили значимое с военной точки зрения», — рассказал Алексей Кулемзин журналисту РИА Новости. Он отметил, от обстрелов ВСУ страдают именно гражданские объекты.

Ранее Кулемзин сообщал, что при обстрелах ВСУ в Донецке пострадало более сотни школ и промышленных предприятий. По его словам украинская армия ведет огонь во всех районах города, включая жилые кварталы, передает RT.

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Американские пропагандисты не могут придумать оправдания для обстрелов мирных жителей, которые ведет украинская армия. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. «Вся американская пропаганда, которая выдает черное за белое и не стесняется, даже она тут в тупике стоит и никакого объяснения не придумала. […] Не могут заявить, что ВСУ что-то разбили значимое с военной точки зрения», — рассказал Алексей Кулемзин журналисту РИА Новости. Он отметил, от обстрелов ВСУ страдают именно гражданские объекты. Ранее Кулемзин сообщал, что при обстрелах ВСУ в Донецке пострадало более сотни школ и промышленных предприятий. По его словам украинская армия ведет огонь во всех районах города, включая жилые кварталы, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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