Сенатор Сергей Муратов говорит, что влиять на реготделение РСПП у него нет необходимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов возвращает себе контроль над региональным отделением Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом рассказывают источники URA.RU, близкие к властям региона. Крупное бизнес-сообщество после ухода Бориса Жорова (исполнительный директор завода «Синтез») возглавил зять сенатора Юрий Авдалов.

«Муратов сам несколько раз переизбирался на пост главы РСПП, которым руководил еще со времен экс-губернатора Олега Богомолова. Сейчас этот пост занял его зять, председатель совета директоров предприятия „Кургандормаш“ Авдалов. Понятно, что Муратов будет помогать ему как минимум советами. В целом РСПП — действенный инструмент для продвижения бизнес-интересов, тем более в сотрудничестве с властями», — указывают собеседники агентства.

Муратов в разговоре с корреспондентом URA.RU говорит, что влиять на структуру у него нет необходимости. «Кандидатура Авдалова была согласована губернатором Вадимом Шумковым. Повлиять на его мнение — невозможно. Кандидатура Юрия была предложена неслучайно. Возглавляемое им предприятие стало одним из лучших в стране. Там запускают в производство по два-три новых продукта в год. При этом он стал самым молодым руководителем РСПП. Сейчас ему надо идти в тесной связке с правительством и промышленниками. А бизнес требует конкретных решений и быстрых», — подчеркнул сенатор. Муратов также добавил, что любой успех или провал Авдалова будет ассоциироваться с ним и он взвешенно оценивает степень ответственности.

Ранее URA.RU писало, что нового главу РСПП избрали на внеочередном заседании. Жоров, который руководил структурой с 2021 года, написал заявление о досрочном сложении полномочий.