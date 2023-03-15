Вице-премьер Хуснуллин переговорил с губернатором Шумковым по поводу миллионов на ремонты

16 марта 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

За два года модернизировать сети будут в восьми муниципалитетах области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин обсудил с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым ремонт коммунальных объектов в регионе и выделенные на эти цели деньги. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. «ВКС с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Совместно с правительством России выделяем более 700 млн рублей на модернизацию коммунальных объектов в 2023—2024 годах», — сообщил губернатор. Ремонтировать сети будут в Кургане, Шадринске, Каргаполье, Макушино, Куртамыше, Кетовском округе, Катайске и Лебяжье. Ранее URA.RU писало, что осенью прошлого года Шумков рассказывал Хуснуллину о реализации инфраструктурных проектов в регионе. Тогда вице-премьер подчеркивал, что реализация данных проектов должна быть на постоянном личном контроле глав регионов.

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин обсудил с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым ремонт коммунальных объектов в регионе и выделенные на эти цели деньги. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. «ВКС с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Совместно с правительством России выделяем более 700 млн рублей на модернизацию коммунальных объектов в 2023—2024 годах», — сообщил губернатор. Ремонтировать сети будут в Кургане, Шадринске, Каргаполье, Макушино, Куртамыше, Кетовском округе, Катайске и Лебяжье. Ранее URA.RU писало, что осенью прошлого года Шумков рассказывал Хуснуллину о реализации инфраструктурных проектов в регионе. Тогда вице-премьер подчеркивал, что реализация данных проектов должна быть на постоянном личном контроле глав регионов.