Вице-премьер Хуснуллин переговорил с губернатором Шумковым по поводу миллионов на ремонты

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин обсудил с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым ремонт коммунальных объектов в регионе и выделенные на эти цели деньги. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале.
«ВКС с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Совместно с правительством России выделяем более 700 млн рублей на модернизацию коммунальных объектов в 2023—2024 годах», — сообщил губернатор. Ремонтировать сети будут в Кургане, Шадринске, Каргаполье, Макушино, Куртамыше, Кетовском округе, Катайске и Лебяжье.
Ранее URA.RU писало, что осенью прошлого года Шумков рассказывал Хуснуллину о реализации инфраструктурных проектов в регионе. Тогда вице-премьер подчеркивал, что реализация данных проектов должна быть на постоянном личном контроле глав регионов.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.