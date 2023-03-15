15 марта 2023

Вице-премьер Хуснуллин переговорил с губернатором Шумковым по поводу миллионов на ремонты

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Максима Горького. Курган , замена трубопровода, ремонт дороги, водопроводные трубы, рабочий в спецовке
За два года модернизировать сети будут в восьми муниципалитетах области Фото:

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин обсудил с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым ремонт коммунальных объектов в регионе и выделенные на эти цели деньги. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале.

«ВКС с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Совместно с правительством России выделяем более 700 млн рублей на модернизацию коммунальных объектов в 2023—2024 годах», — сообщил губернатор. Ремонтировать сети будут в Кургане, Шадринске, Каргаполье, Макушино, Куртамыше, Кетовском округе, Катайске и Лебяжье.

Ранее URA.RU писало, что осенью прошлого года Шумков рассказывал Хуснуллину о реализации инфраструктурных проектов в регионе. Тогда вице-премьер подчеркивал, что реализация данных проектов должна быть на постоянном личном контроле глав регионов.

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Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин обсудил с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым ремонт коммунальных объектов в регионе и выделенные на эти цели деньги. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. «ВКС с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Совместно с правительством России выделяем более 700 млн рублей на модернизацию коммунальных объектов в 2023—2024 годах», — сообщил губернатор. Ремонтировать сети будут в Кургане, Шадринске, Каргаполье, Макушино, Куртамыше, Кетовском округе, Катайске и Лебяжье. Ранее URA.RU писало, что осенью прошлого года Шумков рассказывал Хуснуллину о реализации инфраструктурных проектов в регионе. Тогда вице-премьер подчеркивал, что реализация данных проектов должна быть на постоянном личном контроле глав регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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