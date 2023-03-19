Сезон зимней рыбалки с календарной весной не заканчивается
Пермяки показали родственнику из Алжира, что такое зимняя подледная рыбалка. Фото счастливого жителя африканской страны пермяк Андрей Левин разместил в паблике рыбаков в социальной сети «ВКонтакте».
«Посетили Сташково, брали с собой родственника из Алжира. Довольный остался, первый раз в жизни на зимней рыбалке, погода огонь», — пишет Левин.
По словам пермяка с алжирцем он познакомился благодаря племяннице, которая вышла за того замуж. На рыбалке надеялись наловить судака, но не удалось. Несмотря на это, по словам Левина, отдохнули они хорошо и совсем без рыбы не остались — поймали ершей и окуней.
Уральские развлечения пришлись гостю из Африки по душе
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