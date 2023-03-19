19 марта 2023
18 марта 2023

Житель Алжира в Пермском крае впервые сходил на зимнюю рыбалку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыболовные состязания. Екатеринбург, зимняя рыбалка, лунка
Сезон зимней рыбалки с календарной весной не заканчивается Фото:

Пермяки показали родственнику из Алжира, что такое зимняя подледная рыбалка. Фото счастливого жителя африканской страны пермяк Андрей Левин разместил в паблике рыбаков в социальной сети «ВКонтакте».

«Посетили Сташково, брали с собой родственника из Алжира. Довольный остался, первый раз в жизни на зимней рыбалке, погода огонь», — пишет Левин.

По словам пермяка с алжирцем он познакомился благодаря племяннице, которая вышла за того замуж. На рыбалке надеялись наловить судака, но не удалось. Несмотря на это, по словам Левина, отдохнули они хорошо и совсем без рыбы не остались — поймали ершей и окуней.

Уральские развлечения пришлись гостю из Африки по душе

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Пермяки показали родственнику из Алжира, что такое зимняя подледная рыбалка. Фото счастливого жителя африканской страны пермяк Андрей Левин разместил в паблике рыбаков в социальной сети «ВКонтакте». «Посетили Сташково, брали с собой родственника из Алжира. Довольный остался, первый раз в жизни на зимней рыбалке, погода огонь», — пишет Левин. По словам пермяка с алжирцем он познакомился благодаря племяннице, которая вышла за того замуж. На рыбалке надеялись наловить судака, но не удалось. Несмотря на это, по словам Левина, отдохнули они хорошо и совсем без рыбы не остались — поймали ершей и окуней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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