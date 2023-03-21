Си Цзиньпин объяснил, почему выбрал Росcию в качестве первой страны для визита

Выбирая Россию первой страной для визита, председатель КНР Си Цзиньпин руководствовался исторической логикой, так как РФ и Китай представляют собой мощнейшие державы и состоят в стратегическом партнерстве. Об этом заявил сам Си Цзиньпин.
«Выбирая Россию первой страной, мы руководствовались исторической логикой», — передает слова Си Цзиньпина РИА Новости. Он добавил, что союз России и Китая представляют собой стратегическое партнерство крупных держав.
Ранее сообщалось, что глава КНР прибыл в Москву с государственным визитом. В СМИ начали писать о том, что две крупные державы демонстрируют таким образом намерение развивать и углублять сотрудничество, несмотря на недовольство Запада. По словам Си Цзиньпина, Китай уделяет особенное внимание развитию российско-китайских отношений.
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