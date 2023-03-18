В Нижневартовске эвакуировали посетителей торгового цетра

В Нижневартовске эвакуировали посетителей торгового центра

19 марта 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске эвакуировали посетителей ТЦ Green Park Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске эвакуировали посетителей из торгового центра Green Park. Об этом сообщается в городских пабликах в социальных сетях. «В Green Park эвакуировали посетителей. Проезд перед центральным входом в ТЦ перекрыли», — сообщают в telegram-канале «Сейчас | Нижневартовск». По информации подписчиков, эвакуация прошла из-за задымления в кафе «Эклер». Корреспондент агентства не смог оперативно связаться с пресс-службой ГУ МЧС по ХМАО, на телефонный звонок по номерам, указанным на сайте никто не ответил. В пресс-службу ведомства направлен запрос, ответ ожидается.

В Нижневартовске эвакуировали посетителей из торгового центра Green Park. Об этом сообщается в городских пабликах в социальных сетях. «В Green Park эвакуировали посетителей. Проезд перед центральным входом в ТЦ перекрыли», — сообщают в telegram-канале «Сейчас | Нижневартовск». По информации подписчиков, эвакуация прошла из-за задымления в кафе «Эклер». Корреспондент агентства не смог оперативно связаться с пресс-службой ГУ МЧС по ХМАО, на телефонный звонок по номерам, указанным на сайте никто не ответил. В пресс-службу ведомства направлен запрос, ответ ожидается.