18 марта 2023
17 марта 2023

В Нижневартовске эвакуировали посетителей торгового цетра

В Нижневартовске эвакуировали посетителей торгового центра
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Тюмень. Тюмень, торговый центр, покупки, тц кристалл
В Нижневартовске эвакуировали посетителей ТЦ Green Park Фото:

В Нижневартовске эвакуировали посетителей из торгового центра Green Park. Об этом сообщается в городских пабликах в социальных сетях.

«В Green Park эвакуировали посетителей. Проезд перед центральным входом в ТЦ перекрыли», — сообщают в telegram-канале «Сейчас | Нижневартовск». По информации подписчиков, эвакуация прошла из-за задымления в кафе «Эклер».

Корреспондент агентства не смог оперативно связаться с пресс-службой ГУ МЧС по ХМАО, на телефонный звонок по номерам, указанным на сайте никто не ответил. В пресс-службу ведомства направлен запрос, ответ ожидается.

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В Нижневартовске эвакуировали посетителей из торгового центра Green Park. Об этом сообщается в городских пабликах в социальных сетях. «В Green Park эвакуировали посетителей. Проезд перед центральным входом в ТЦ перекрыли», — сообщают в telegram-канале «Сейчас | Нижневартовск». По информации подписчиков, эвакуация прошла из-за задымления в кафе «Эклер». Корреспондент агентства не смог оперативно связаться с пресс-службой ГУ МЧС по ХМАО, на телефонный звонок по номерам, указанным на сайте никто не ответил. В пресс-службу ведомства направлен запрос, ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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