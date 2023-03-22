Алексей Титовский повысил уровень контроля за проведением Дня оленевода Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru

Мэр Салехарда Алексей Титовский ужесточил контроль за организацией Дня оленевода и нагрузил сотрудников администрации работой в последнюю неделю перед праздником, чем вызвал их недовольство. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии города.

«Титовский боится, что подчиненные не справятся с организацией праздника, поскольку ответственность колоссальная, и ужесточил контроль. Сотрудники работают до позднего вечера, чтобы успеть все в срок», — сообщил источник.

Власти обещают, что мероприятие будет самым масштабным за последние несколько лет. Ростуризм на эти цели выделил Салехарду субсидию. Политэлиты предполагают, что за проведением праздника будут следить не только губернатор Дмитрий Артюхов и ямальские VIP-персоны, но и федеральные служащие.

В мэрию Салехарда агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

День оленевода пройдет в Салехарде 25 и 26 марта. Его посетят также главы муниципалитетов, у которых запланирована встреча с губернатором Артюховым.