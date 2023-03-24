Медведев рассказал, чего Россия не должна прощать Западу

Запад ненавидит граждан России и борется с ними, вводя различные санкции, и этого прощать нельзя. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По словам зампреда Совбеза, страны Запада вводят санкции против РФ, якобы пытаясь наказать руководство страны. Однако из-за этого страдают, прежде всего, простые россияне. «Западный мир ненавидит граждан нашей страны, это каждый должен понимать. Не отдельных руководителей страны — это ради Бога, — а они нас ненавидят всех, и вот этого прощать нельзя», — сказал Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы прессы. Видео с ответами зампред опубликовал у себя в
Также политик удивился тому, насколько «циничные люди» живут на Западе. «Совершенно очевидно, что западный мир борется с гражданами нашей страны», — резюмировал Медведев.
С момента начала спецоперации на Украине Запад начал активно вводить санкции в отношении российской стороны. Из-за этого страну покинули многие иностранные поставщики техники и бренды одежды. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западные страны введением ограничений стремились ударить по российскому народу, передает деловое издание «Взгляд».
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