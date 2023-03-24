Дмитрий Артюхов рассказал о своих впечатлениях от праздника
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 25 марта посетил главный праздник округа — День Оленевода в Салехарде. Впечатлениями он поделился в своем telegram-канале.
«Отлично провел субботу на Дне оленевода в Салехарде. Масс-старт и гонки на оленьих упряжках, этнобиатлон, снежный волейбол, северное многоборье — столько впечатлений, и все в одном месте. Спасибо тундровикам, что бережете культуру и щедро делитесь с горожанами своими многовековыми традициями», — написал Артюхов.
Ранее сообщалось, что Артюхов открыл праздник. На мероприятие также прибыли главы муниципалитетов и экс-губернатор округа Юрий Неелов.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.