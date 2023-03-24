24 марта 2023
23 марта 2023

Артюхов поделился впечатлениями от празднования Дня оленевода в Салехарде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов Награждение медалистов выпускников. Новый Уренгой, портрет, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов рассказал о своих впечатлениях от праздника Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 25 марта посетил главный праздник округа — День Оленевода в Салехарде. Впечатлениями он поделился в своем telegram-канале.

«Отлично провел субботу на Дне оленевода в Салехарде. Масс-старт и гонки на оленьих упряжках, этнобиатлон, снежный волейбол, северное многоборье — столько впечатлений, и все в одном месте. Спасибо тундровикам, что бережете культуру и щедро делитесь с горожанами своими многовековыми традициями», — написал Артюхов.

Ранее сообщалось, что Артюхов открыл праздник. На мероприятие также прибыли главы муниципалитетов и экс-губернатор округа Юрий Неелов.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 25 марта посетил главный праздник округа — День Оленевода в Салехарде. Впечатлениями он поделился в своем telegram-канале. «Отлично провел субботу на Дне оленевода в Салехарде. Масс-старт и гонки на оленьих упряжках, этнобиатлон, снежный волейбол, северное многоборье — столько впечатлений, и все в одном месте. Спасибо тундровикам, что бережете культуру и щедро делитесь с горожанами своими многовековыми традициями», — написал Артюхов. Ранее сообщалось, что Артюхов открыл праздник. На мероприятие также прибыли главы муниципалитетов и экс-губернатор округа Юрий Неелов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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