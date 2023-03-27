Глава района в Бурятии предложил местным жителям отправить свои машины на СВО

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ОНФ. Гуманитарная помощь. Курган
У военнослужащих не хватает машин в зоне СВО, следует из слов Михаила Мишурина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Автомобили, которыми граждане России не пользуются, следует отправить на нужды СВО. С такой инициативой выступил глава Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин.

«Военнослужащие часто просят приобрести для них автомобили. Но покупать новую машину нет средств — ни в бюджете, ни у населения. Я не призываю всем отдать свои автомобили, но если у кого-то есть поддержанная техника, то ее можно отдать на нужды СВО», — заявил Михаил Мишурин, его слова передает telegram-канал Baza.

Глава района привел пример пенсионера, который отдал свою машину солдатам. Тот отметил, что машиной он пользовался «раз в год».

Также Мишурин призвал перевести деньги на поддержку военнослужащих. В своей речи он подчеркнул, что если каждый житель района переведет по 100 рублей, то около 1,7 миллиона рублей в итоге пойдут на помощь.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил конфисковывать автомобиль у тех граждан, которые постоянно нарушают правила дорожного движения. Он предложил, чтобы Министерство обороны России в таком случае не выплачивало компенсацию, сообщает RT. Однако инициатива еще находится на рассмотрении.

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Автомобили, которыми граждане России не пользуются, следует отправить на нужды СВО. С такой инициативой выступил глава Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин. «Военнослужащие часто просят приобрести для них автомобили. Но покупать новую машину нет средств — ни в бюджете, ни у населения. Я не призываю всем отдать свои автомобили, но если у кого-то есть поддержанная техника, то ее можно отдать на нужды СВО», — заявил Михаил Мишурин, его слова передает telegram-канал Baza. Глава района привел пример пенсионера, который отдал свою машину солдатам. Тот отметил, что машиной он пользовался «раз в год». Также Мишурин призвал перевести деньги на поддержку военнослужащих. В своей речи он подчеркнул, что если каждый житель района переведет по 100 рублей, то около 1,7 миллиона рублей в итоге пойдут на помощь. Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил конфисковывать автомобиль у тех граждан, которые постоянно нарушают правила дорожного движения. Он предложил, чтобы Министерство обороны России в таком случае не выплачивало компенсацию, сообщает RT. Однако инициатива еще находится на рассмотрении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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