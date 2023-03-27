Глава района в Бурятии предложил местным жителям отправить свои машины на СВО

27 марта 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

У военнослужащих не хватает машин в зоне СВО, следует из слов Михаила Мишурина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Автомобили, которыми граждане России не пользуются, следует отправить на нужды СВО. С такой инициативой выступил глава Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин. «Военнослужащие часто просят приобрести для них автомобили. Но покупать новую машину нет средств — ни в бюджете, ни у населения. Я не призываю всем отдать свои автомобили, но если у кого-то есть поддержанная техника, то ее можно отдать на нужды СВО», — заявил Михаил Мишурин, его слова передает telegram-канал Baza. Глава района привел пример пенсионера, который отдал свою машину солдатам. Тот отметил, что машиной он пользовался «раз в год». Также Мишурин призвал перевести деньги на поддержку военнослужащих. В своей речи он подчеркнул, что если каждый житель района переведет по 100 рублей, то около 1,7 миллиона рублей в итоге пойдут на помощь. Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил конфисковывать автомобиль у тех граждан, которые постоянно нарушают правила дорожного движения. Он предложил, чтобы Министерство обороны России в таком случае не выплачивало компенсацию, сообщает RT. Однако инициатива еще находится на рассмотрении.

Автомобили, которыми граждане России не пользуются, следует отправить на нужды СВО. С такой инициативой выступил глава Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин. «Военнослужащие часто просят приобрести для них автомобили. Но покупать новую машину нет средств — ни в бюджете, ни у населения. Я не призываю всем отдать свои автомобили, но если у кого-то есть поддержанная техника, то ее можно отдать на нужды СВО», — заявил Михаил Мишурин, его слова передает telegram-канал Baza. Глава района привел пример пенсионера, который отдал свою машину солдатам. Тот отметил, что машиной он пользовался «раз в год». Также Мишурин призвал перевести деньги на поддержку военнослужащих. В своей речи он подчеркнул, что если каждый житель района переведет по 100 рублей, то около 1,7 миллиона рублей в итоге пойдут на помощь. Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил конфисковывать автомобиль у тех граждан, которые постоянно нарушают правила дорожного движения. Он предложил, чтобы Министерство обороны России в таком случае не выплачивало компенсацию, сообщает RT. Однако инициатива еще находится на рассмотрении.