Пленный боец ВСУ: Киев мобилизует наркоманов

29 марта 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

Александр мобилизован 12 сентября 2022 года, повестку ему вручил военный патруль в харьковском метро Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ряды украинских военных берут наркоманов, в том числе с судимостями по «наркотическим» статьям. В этом признался украинский военнопленный из Харькова Александр Федоров, который сам страдает от наркотической зависимости и состоит на учете. «Я не скрывал, у меня две судимости: за наркотики, за хранение. Это пробивается легко, тем более на уровне военкомата… Я — наркоман, я этого не отрицаю, я — социальный наркоман, но на это закрыли глаза», — сказал собеседник РИА Новости. По его словам, украинские военные сидят на наркотике, который им раздают по официальной программе украинских властей. Федоров пояснил, что эта легальная продажа наркотиков призвана заместить серый рынок наркотических средств. «Мне кажется, все это коррупционная схема: пришел сам — приведешь товарища, тебе — скидка», — предположил он. Ранее боец отдельной стрелковой бригады «Новый» в разговоре с военкором URA.RU сообщил, что военнослужащие украинской армии применяют на передовой психотропные стимулирующие средства и потом не чувствуют ранений. Кроме того, пленный украинский военнослужащий Иван Василенко отмечал, что ВСУ получают наркотики вместе с гуманитарной помощью.

В ряды украинских военных берут наркоманов, в том числе с судимостями по «наркотическим» статьям. В этом признался украинский военнопленный из Харькова Александр Федоров, который сам страдает от наркотической зависимости и состоит на учете. «Я не скрывал, у меня две судимости: за наркотики, за хранение. Это пробивается легко, тем более на уровне военкомата… Я — наркоман, я этого не отрицаю, я — социальный наркоман, но на это закрыли глаза», — сказал собеседник РИА Новости. По его словам, украинские военные сидят на наркотике, который им раздают по официальной программе украинских властей. Федоров пояснил, что эта легальная продажа наркотиков призвана заместить серый рынок наркотических средств. «Мне кажется, все это коррупционная схема: пришел сам — приведешь товарища, тебе — скидка», — предположил он. Ранее боец отдельной стрелковой бригады «Новый» в разговоре с военкором URA.RU сообщил, что военнослужащие украинской армии применяют на передовой психотропные стимулирующие средства и потом не чувствуют ранений. Кроме того, пленный украинский военнослужащий Иван Василенко отмечал, что ВСУ получают наркотики вместе с гуманитарной помощью.