Рыболовы Тюмени поймали десятки рыб на озере Большое Тарманское

Всем рыболовам хватило рыбы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В селе Тарманы (Нижнетавдинский район Тюменская область) пара сотен тюменских рыбаков собрались в одно время на озере Большое Тарманское, и поймали десятки килограммов рыбы. Своим уловом некоторые жители поделились в социальной сети.

«Вот и мы побывали в Тарманах. Народу очень много прям очень! Думал, что мы одни такие, а нет еще три тысячи таких же приехало. Мы душевно на рыбалке „отвели душу“. Одно не понравилось — сильный ветер, который сносил удочки», — написали рыбаки в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка в Тюмени».

Одна из рыболовов Ирина Павлова рассказала, что они с мужем поймали почти 13 килограммов рыбы. Рыбачили с 10:00 и до 16:00 часов. В основном им попадались мелкие караси, ловили на мотыль (Личинки комара — прим. URA.RU). Другой анонимный рыболов с 11:20 до 17:00 часов караулил рыбу тоже на мотыль и все же не зря, так как его улов составил 27 рыб. А третий охотник на рыб Евген Анищенко на том же месте поймал 13 килограммов. Ловил он также рыбу на мотыль.

Ранее тюменские рыбаки похвастались пойманной добычей, а именно огромными щуками и судаком. Так, Ислам Джанакаев в начале марта поймал 11-килограммовую щуку. Другой охотник на рыб, Дмитрий Пименов поймал шести килограммового судака. По словам рыболовов, такая рыба водится в Туре.

Видео: взято из социальной сети «ВКонтакте» из группы «Рыбалка в Тюмени»

Ранее тюменские рыбаки похвастались пойманной добычей, а именно огромными щуками и судаком. Так, Ислам Джанакаев в начале марта поймал 11-килограммовую щуку. Другой охотник на рыб, Дмитрий Пименов поймал шестикилограммового судака. По словам рыболовов, такая рыба водится в Туре.