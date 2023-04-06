Для екатеринбуржцев запустили виртуальную «Екарту»

07 апреля 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Воспользоваться виртуальной «Екартой» смогут только пользователи Android Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для жителей Екатеринбурга запустили виртуальную транспортную «Екарту», которую можно активировать только на телефонах с операционной системой Android. Информация об этом появилась на официальном сайте «Екарта». «Начать пользоваться виртуальной транспортной картой просто — необходимо выпустить карту в мобильном приложении ЕКАРТА, пополнить ее по любому из общегражданских тарифов, и карта готова к использованию», — сказано в сообщении. Примечательно, что для одной учетной записи возможно создать несколько виртуальных карт и впоследствии подключить на них разные тарифы. Выпустить подобную карту сможет только пользователь Android с оснащенным модулем NFC на телефоне. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 апреля 2023 года меняется тарифное меню по «Екарте». Некоторые виды электронных билетов исчезнут, а по некоторым изменится стоимость.

Для жителей Екатеринбурга запустили виртуальную транспортную «Екарту», которую можно активировать только на телефонах с операционной системой Android. Информация об этом появилась на официальном сайте «Екарта». «Начать пользоваться виртуальной транспортной картой просто — необходимо выпустить карту в мобильном приложении ЕКАРТА, пополнить ее по любому из общегражданских тарифов, и карта готова к использованию», — сказано в сообщении. Примечательно, что для одной учетной записи возможно создать несколько виртуальных карт и впоследствии подключить на них разные тарифы. Выпустить подобную карту сможет только пользователь Android с оснащенным модулем NFC на телефоне. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 апреля 2023 года меняется тарифное меню по «Екарте». Некоторые виды электронных билетов исчезнут, а по некоторым изменится стоимость.