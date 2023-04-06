06 апреля 2023

Для екатеринбуржцев запустили виртуальную «Екарту»

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный транспорт. Екатеринбург, безналичный расчет, екарта, тарифы, стоимость проезда, общественный транспорт, оплата проезда
Воспользоваться виртуальной «Екартой» смогут только пользователи Android Фото:

Для жителей Екатеринбурга запустили виртуальную транспортную «Екарту», которую можно активировать только на телефонах с операционной системой Android. Информация об этом появилась на официальном сайте «Екарта».

«Начать пользоваться виртуальной транспортной картой просто — необходимо выпустить карту в мобильном приложении ЕКАРТА, пополнить ее по любому из общегражданских тарифов, и карта готова к использованию», — сказано в сообщении. Примечательно, что для одной учетной записи возможно создать несколько виртуальных карт и впоследствии подключить на них разные тарифы. Выпустить подобную карту сможет только пользователь Android с оснащенным модулем NFC на телефоне.

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 апреля 2023 года меняется тарифное меню по «Екарте». Некоторые виды электронных билетов исчезнут, а по некоторым изменится стоимость.

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Для жителей Екатеринбурга запустили виртуальную транспортную «Екарту», которую можно активировать только на телефонах с операционной системой Android. Информация об этом появилась на официальном сайте «Екарта». «Начать пользоваться виртуальной транспортной картой просто — необходимо выпустить карту в мобильном приложении ЕКАРТА, пополнить ее по любому из общегражданских тарифов, и карта готова к использованию», — сказано в сообщении. Примечательно, что для одной учетной записи возможно создать несколько виртуальных карт и впоследствии подключить на них разные тарифы. Выпустить подобную карту сможет только пользователь Android с оснащенным модулем NFC на телефоне. Ранее URA.RU сообщало, что с 1 апреля 2023 года меняется тарифное меню по «Екарте». Некоторые виды электронных билетов исчезнут, а по некоторым изменится стоимость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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