В Екатеринбурге меняются тарифы на проезд по «Екарте»

31 марта 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

С апреля для екатеринбуржцев изменятся условия покупки проездного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 1 апреля меняется тарифное меню по «Екарте». Некоторые виды электронных билетов исчезнут, а по некоторым изменится стоимость. Изменения ранее анонсировал оператор «Екарты» на официальном сайте. С апреля из тарифной сетки исчезнет безлимитный месячный проездной на три вида транспорта для школьников, а также безлимитный месячный проездной на один вид транспорта для студентов. Тем, кто пользовался тарифами, которые уберут из сетки, нужно будет сменить свой план через кассу. Также на 70 рублей повысится стоимость единого месячного проездного на один вид транспорта для граждан без льгот — до 2300 рублей и на 20 рублей (до 760) месячный проездной на один вид транспорта для школьников. При этом часть тарифов станет ниже: на 300 рублей подешевеет месячный проездной на четыре вида транспорта для всех, его стоимость составит 2500 рублей. На 400 рублей подешевеет месячный проездной на четыре вида транспорта для школьников и будет стоить 1100 рублей. Стоимость месячного проездного на четыре вида транспорта для студентов подешевеет с 1900 рублей до 1700.

С 1 апреля меняется тарифное меню по «Екарте». Некоторые виды электронных билетов исчезнут, а по некоторым изменится стоимость. Изменения ранее анонсировал оператор «Екарты» на официальном сайте. С апреля из тарифной сетки исчезнет безлимитный месячный проездной на три вида транспорта для школьников, а также безлимитный месячный проездной на один вид транспорта для студентов. Тем, кто пользовался тарифами, которые уберут из сетки, нужно будет сменить свой план через кассу. Также на 70 рублей повысится стоимость единого месячного проездного на один вид транспорта для граждан без льгот — до 2300 рублей и на 20 рублей (до 760) месячный проездной на один вид транспорта для школьников. При этом часть тарифов станет ниже: на 300 рублей подешевеет месячный проездной на четыре вида транспорта для всех, его стоимость составит 2500 рублей. На 400 рублей подешевеет месячный проездной на четыре вида транспорта для школьников и будет стоить 1100 рублей. Стоимость месячного проездного на четыре вида транспорта для студентов подешевеет с 1900 рублей до 1700.