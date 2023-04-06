Глава тюменского облизбиркома Халин поблагодарил «предателя ЛДПР»

Игорь Халин поблагодарил «предателя» за «добросовестность» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин объявил благодарность экс-члену избиркома от ЛДПР Денису Шевцову. Об этом глава ведомства сообщил в своем telegram-канале. 21 марта членство Швецова в избиркоме было приостановлено по инициативе однопартийцев с формулировкой «за предательство интересов ЛДПР».

«Приняли решение об объявлении благодарности Избирательной комиссии Тюменской области Шевцову Денису Леонидовичу — члену Избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса, работавшего в составе комиссии с 2022 года по март 2023 года», — написал Халин. Благодарность объявлена «за значительный вклад в развитие областной избирательной системы и исключительно добросовестное исполнение обязанностей».

Ранее URA.RU писало о том, что в конце 2022 года в реготделении ЛДПР произошел раскол. Из координационного регионального совета партии были изгнаны некоторые функционеры, в том числе и Шевцов.