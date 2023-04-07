07 апреля 2023
06 апреля 2023

Депутат из ЯНАО обратился к духам. Фото

Депутат Заксо ЯНАО Яунгад принял участие в празднике «Ворна хатл»
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Червишевское кладбище. Тюмень, вороны, птицы, стая птиц
Праздник «Ворна хатл» называют также Вороним днем (фото из архива) Фото:

Депутат законодательного собрания ЯНАО Эдуард Яунгад принял участие в праздновании дня «Ворна хатл» в совхозе «Байдарацкий» (Приуральский район). Яунгад преподнес дары духам, сообщил он в соцсетях.

«В честь праздника был совершен обряд преподношения духам. <…> Есть несколько священных мест, у которых сегодня останавливались многие попутчики. На одном из таких мест мы также сделали остановку и по совету оленеводов поднесли дары», — сообщил депутат в своем telegram-канале.

Праздник также называют Вороним днем. Его связывают с приходом весны и пробуждением природы.

Ранее Яунгад посетил музей «Торум Маа» в Ханты-Мансийске. В рамках мероприятия он принял участие в древнем обряде угощения Луны.

Депутат встретил праздник в совхозе «Байдарацкий»
Депутат встретил праздник в совхозе «Байдарацкий»

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Депутат законодательного собрания ЯНАО Эдуард Яунгад принял участие в праздновании дня «Ворна хатл» в совхозе «Байдарацкий» (Приуральский район). Яунгад преподнес дары духам, сообщил он в соцсетях. «В честь праздника был совершен обряд преподношения духам. <…> Есть несколько священных мест, у которых сегодня останавливались многие попутчики. На одном из таких мест мы также сделали остановку и по совету оленеводов поднесли дары», — сообщил депутат в своем telegram-канале. Праздник также называют Вороним днем. Его связывают с приходом весны и пробуждением природы. Ранее Яунгад посетил музей «Торум Маа» в Ханты-Мансийске. В рамках мероприятия он принял участие в древнем обряде угощения Луны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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