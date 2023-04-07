Депутат Заксо ЯНАО Яунгад принял участие в празднике «Ворна хатл»

Праздник «Ворна хатл» называют также Вороним днем (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутат законодательного собрания ЯНАО Эдуард Яунгад принял участие в праздновании дня «Ворна хатл» в совхозе «Байдарацкий» (Приуральский район). Яунгад преподнес дары духам, сообщил он в соцсетях.

«В честь праздника был совершен обряд преподношения духам. <…> Есть несколько священных мест, у которых сегодня останавливались многие попутчики. На одном из таких мест мы также сделали остановку и по совету оленеводов поднесли дары», — сообщил депутат в своем telegram-канале.

Праздник также называют Вороним днем. Его связывают с приходом весны и пробуждением природы.

Ранее Яунгад посетил музей «Торум Маа» в Ханты-Мансийске. В рамках мероприятия он принял участие в древнем обряде угощения Луны.