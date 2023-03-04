Депутат из ЯНАО принял участие в древнем обряде в ХМАО. Фото, видео

Депутат Заксо ЯНАО Яунгад принял участие в обряде угощения Луны «Тылащ пори» в ХМАО

05 марта 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Обряд проводят на растущую луну Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат законодательного собрания ЯНАО Эдуард Яунгад посетил музей «Торум Маа» в Ханты-Мансийске (ХМАО). В рамках мероприятия он принял участие в древнем обряде угощения Луны. «Обряд угощения Луны „Тылащ пори“ — традиционный семейный праздник. Обские угры проводят его на растущую луну. <…> Мы посетили этот древний обряд с членом Молодежного парламента Ямала Иваном Сандриным и сенатором Совета Федерации РФ Александром Новьюховым», — написал Яунгад на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Во время обряда участники просят здоровье и благополучие. «Считается, что он способствует возрождению, размножению всего живого в природе», — отметил Яунгад. Ранее сообщалось, что три сенатора Совета федерации: Нина Куликовских от Смоленской области, Александр Новьюхов от Югры и Николай Семисотов от Волгоградской области прилетели в Югру. Они приняли участие в торжественной церемонии бракосочетания коренного жителя и русской девушки. Эдуард Яунгад принял участие в обряде угощения Луны «Тылащ пори» Эдуард Яунгад, «ВКонтакте»

Депутат законодательного собрания ЯНАО Эдуард Яунгад посетил музей «Торум Маа» в Ханты-Мансийске (ХМАО). В рамках мероприятия он принял участие в древнем обряде угощения Луны. «Обряд угощения Луны „Тылащ пори“ — традиционный семейный праздник. Обские угры проводят его на растущую луну. <…> Мы посетили этот древний обряд с членом Молодежного парламента Ямала Иваном Сандриным и сенатором Совета Федерации РФ Александром Новьюховым», — написал Яунгад на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Во время обряда участники просят здоровье и благополучие. «Считается, что он способствует возрождению, размножению всего живого в природе», — отметил Яунгад. Ранее сообщалось, что три сенатора Совета федерации: Нина Куликовских от Смоленской области, Александр Новьюхов от Югры и Николай Семисотов от Волгоградской области прилетели в Югру. Они приняли участие в торжественной церемонии бракосочетания коренного жителя и русской девушки.