12 апреля 2023

В Тюменской области ребенок погиб, провалившись под лед

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ишиме ребенок погиб, провалившись под лед реки Фото:

В Ишиме (Тюменская область) 9-летний ребенок погиб, провалившись под лед реки. Об этом стало известно СМИ.

«В Ишиме ребенок провалился под лед и утонул. Трагедия произошла на старице Исток, где в некоторых местах лед отошел от берега. Дети пришли играть на водоем без сопровождения взрослых. В итоге 9-летний школьник провалился под лед», — сообщает телеканал «Тюменское время».

Ребенок находился в ледяной воде около пяти минут. На помощь ему пришли соседи, но было уже поздно. Он погиб. Комментарий регионального управления СУ СК по Тюменской области ожидается.

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В Ишиме (Тюменская область) 9-летний ребенок погиб, провалившись под лед реки. Об этом стало известно СМИ. «В Ишиме ребенок провалился под лед и утонул. Трагедия произошла на старице Исток, где в некоторых местах лед отошел от берега. Дети пришли играть на водоем без сопровождения взрослых. В итоге 9-летний школьник провалился под лед», — сообщает телеканал «Тюменское время». Ребенок находился в ледяной воде около пяти минут. На помощь ему пришли соседи, но было уже поздно. Он погиб. Комментарий регионального управления СУ СК по Тюменской области ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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