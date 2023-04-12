В Тюменской области ребенок погиб, провалившись под лед

В Ишиме ребенок погиб, провалившись под лед реки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) 9-летний ребенок погиб, провалившись под лед реки. Об этом стало известно СМИ.

«В Ишиме ребенок провалился под лед и утонул. Трагедия произошла на старице Исток, где в некоторых местах лед отошел от берега. Дети пришли играть на водоем без сопровождения взрослых. В итоге 9-летний школьник провалился под лед», — сообщает телеканал «Тюменское время».

Ребенок находился в ледяной воде около пяти минут. На помощь ему пришли соседи, но было уже поздно. Он погиб. Комментарий регионального управления СУ СК по Тюменской области ожидается.