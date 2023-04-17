Пермячка стала чемпионкой по фитнес-бикини. Фото

17 апреля 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Соревнование прошло в Ижевске 15 апреля Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тренер из Перми Мария Осташева стала победителем в чемпионате Приволжского округа по бодибилдингу в категории фитнес-бикини. Соревнования проводились 15 апреля в Ижевске. «Пермячка Мария Осташева стала абсолютной чемпионкой Приволжского федерального округа по бодибилдингу в категории фитнес-бикини. Марии Осташевой 24 года, она работает персональным тренером в СК „Олимпия“», — сообщает «ВКурсе». Как рассказала сама победительница порталу, к соревнованиям она готовилась около пяти месяцев. Также на подготовку у нее ушло около 100 тысяч рублей: взносы, грим, купальник, массажи и т. д. Для нее это уже третье выступление, первое было весной 2022 года. Мария Осташева Личная страница Марии Осташевой в vk.com

Тренер из Перми Мария Осташева стала победителем в чемпионате Приволжского округа по бодибилдингу в категории фитнес-бикини. Соревнования проводились 15 апреля в Ижевске. «Пермячка Мария Осташева стала абсолютной чемпионкой Приволжского федерального округа по бодибилдингу в категории фитнес-бикини. Марии Осташевой 24 года, она работает персональным тренером в СК „Олимпия“», — сообщает «ВКурсе». Как рассказала сама победительница порталу, к соревнованиям она готовилась около пяти месяцев. Также на подготовку у нее ушло около 100 тысяч рублей: взносы, грим, купальник, массажи и т. д. Для нее это уже третье выступление, первое было весной 2022 года.