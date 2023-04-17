Холдинг пермского олигарха выплатил 150 млн рублей дивидендов

Пермский «ЭР-Телеком Холдинг» выплатил дивиденды на сумму около 150 млн рублей

18 апреля 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Дивиденды были выплачены по биржевым акциям холдинга Фото: Анна Майорова © URA.RU АО «Эр-Телеком Холдинг», которое принадлежит пермскому бизнесмену Андрею Кузяеву, выплатило дивиденды по биржевым облигациям за купонный период в три месяца. Согласно информации, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс-ЦРКИ», сумма выплат составила почти 150 млн рублей. «АО „ЭР-Телеком Холдинг“, выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг. Биржевые облигации, купонный период с 16.01.2023 по 17.04.2023. Общий размер доходов по ценным бумагам — 146,5 млн рублей. Общее количество облигаций, по которым произведены выплаты — 7 000 000 штук», — указано в отчете. Ранее URA.RU сообщало, что АО «ЭР-Телеком Холдинг» произвело выплаты дивидендов по ценным бумагам на сумму в 250 млн рублей. Андрей Кузяев, владеющий телекоммуникационной компанией, входит в число богатейших бизнесменов России. Журнал Forbes оценивает его состояние в 850 миллионов долларов.

АО «Эр-Телеком Холдинг», которое принадлежит пермскому бизнесмену Андрею Кузяеву, выплатило дивиденды по биржевым облигациям за купонный период в три месяца. Согласно информации, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс-ЦРКИ», сумма выплат составила почти 150 млн рублей. «АО „ЭР-Телеком Холдинг“, выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг. Биржевые облигации, купонный период с 16.01.2023 по 17.04.2023. Общий размер доходов по ценным бумагам — 146,5 млн рублей. Общее количество облигаций, по которым произведены выплаты — 7 000 000 штук», — указано в отчете. Ранее URA.RU сообщало, что АО «ЭР-Телеком Холдинг» произвело выплаты дивидендов по ценным бумагам на сумму в 250 млн рублей. Андрей Кузяев, владеющий телекоммуникационной компанией, входит в число богатейших бизнесменов России. Журнал Forbes оценивает его состояние в 850 миллионов долларов.