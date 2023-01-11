Компания пермского олигарха выплатила дивиденды на четверть миллиарда

Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг», принадлежащее пермскому олигарху Андрею Кузяеву, выплатило дивиденды за три последних месяца 2022 года. Речь идет о более четверти миллиарда рублей, сообщается в отчете компании, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).
«Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента — с 27.09.2022 по 27.12.2022. Общее количество ценных бумаг — 9 миллионов. Общий размер дохода, выплаченного по биржевым облигациям АО „ЭР-Телеком Холдинг“ за отчетный период — 276 миллионов рублей», — сообщается в отчете.
Ранее URA.RU рассказывало, что «ЭР-Телеком Холдинг» начислил дивиденды на сумму более 4,2 млрд рублей за 2019—2020 годы. Андрей Кузяев, владеющий телекоммуникационной компанией, входит в число 200 богатейших российских бизнесменов. Журнал Forbes оценил его состояние в 850 миллионов долларов.
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Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг», принадлежащее пермскому олигарху Андрею Кузяеву, выплатило дивиденды за три последних месяца 2022 года. Речь идет о более четверти миллиарда рублей, сообщается в отчете компании, опубликованном на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента — с 27.09.2022 по 27.12.2022. Общее количество ценных бумаг — 9 миллионов. Общий размер дохода, выплаченного по биржевым облигациям АО „ЭР-Телеком Холдинг“ за отчетный период — 276 миллионов рублей», — сообщается в отчете. Ранее URA.RU рассказывало, что «ЭР-Телеком Холдинг» начислил дивиденды на сумму более 4,2 млрд рублей за 2019—2020 годы. Андрей Кузяев, владеющий телекоммуникационной компанией, входит в число 200 богатейших российских бизнесменов. Журнал Forbes оценил его состояние в 850 миллионов долларов.