18 апреля 2023

Герой СВО выдвинулся в депутаты гордумы Тюмени

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Рустам Сайфуллин зарегистрировался для участия в праймериз «Единой России» Фото:

Герой России Рустам Сайфуллин зарегистрировался для участия в праймериз «Единой России» в качестве кандидата в депутаты гордумы Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в реготделении ЕР. По словам источника агентства в политической элите региона, таким образом региональный политблок выполняет установку администрации президента по проведению во власть участников СВО.

«В качестве кандидатов на праймериз активно подают заявки участники СВО и волонтеры, задействованные в гуманитарной миссии партии в новых регионах. Среди них — Герой России, участник СВО на Донбассе Рустам Сайфуллин. Он был зарегистрирован в качестве кандидата для дальнейшего выдвижения в Тюменскую городскую думу», — приводит партия слова секретаря реготделения Андрея Артюхова.

«Сайфуллин выдвигается по списку ЕР, а не по одномандатному округу. Проходное место ему обеспечено», — сообщают инсайдер.

Предварительное голосование ЕР пройдет с 22 по 28 мая. Выборы в гордуму Тюмени назначены на 10 сентября.

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Герой России Рустам Сайфуллин зарегистрировался для участия в праймериз «Единой России» в качестве кандидата в депутаты гордумы Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в реготделении ЕР. По словам источника агентства в политической элите региона, таким образом региональный политблок выполняет установку администрации президента по проведению во власть участников СВО. «В качестве кандидатов на праймериз активно подают заявки участники СВО и волонтеры, задействованные в гуманитарной миссии партии в новых регионах. Среди них — Герой России, участник СВО на Донбассе Рустам Сайфуллин. Он был зарегистрирован в качестве кандидата для дальнейшего выдвижения в Тюменскую городскую думу», — приводит партия слова секретаря реготделения Андрея Артюхова. «Сайфуллин выдвигается по списку ЕР, а не по одномандатному округу. Проходное место ему обеспечено», — сообщают инсайдер. Предварительное голосование ЕР пройдет с 22 по 28 мая. Выборы в гордуму Тюмени назначены на 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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