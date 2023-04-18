Герой СВО выдвинулся в депутаты гордумы Тюмени

Рустам Сайфуллин зарегистрировался для участия в праймериз «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Герой России Рустам Сайфуллин зарегистрировался для участия в праймериз «Единой России» в качестве кандидата в депутаты гордумы Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в реготделении ЕР. По словам источника агентства в политической элите региона, таким образом региональный политблок выполняет установку администрации президента по проведению во власть участников СВО.

«В качестве кандидатов на праймериз активно подают заявки участники СВО и волонтеры, задействованные в гуманитарной миссии партии в новых регионах. Среди них — Герой России, участник СВО на Донбассе Рустам Сайфуллин. Он был зарегистрирован в качестве кандидата для дальнейшего выдвижения в Тюменскую городскую думу», — приводит партия слова секретаря реготделения Андрея Артюхова.

«Сайфуллин выдвигается по списку ЕР, а не по одномандатному округу. Проходное место ему обеспечено», — сообщают инсайдер.

Предварительное голосование ЕР пройдет с 22 по 28 мая. Выборы в гордуму Тюмени назначены на 10 сентября.